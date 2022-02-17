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汐止宮廟發放虎年福袋 民眾排隊沾喜氣

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所主任秘書陳堅榮將平安祥虎福袋發放給民眾，也祝福大家平安順心。圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所主任秘書陳堅榮將平安祥虎福袋發放給民眾，也祝福大家平安順心。圖／觀天下有線電視提供

現在疫情相對穩定，汐止區公所也開始到各宮廟發放新北市虎年福袋，今(17)日第一天前往橋東里的新福宮，不少民眾排隊索取，現場由公所主任秘書陳堅榮代表發放，將平安祥虎福袋交到民眾手上的同時，也祝福大家平安順心。

汐止區發送虎年福袋的行程，分成五天預計要跑15間的宮廟，第一天前往五東山慈聖宮、保長坑橋頭福德宮，以及橋東里的新福宮，以新福宮來說，預計十點發放，不過，有民眾九點半就來，只見時間還沒到，已經有幾十位的民眾來排隊等著領取，沾沾喜氣。

汐止區公所主秘陳堅榮表示，今天代表新北市政府發放福袋，預計在新的一年，土地公生，在2/1前到各土地公廟發送福袋，也祝福鄉親平安順心。

橋東里長陶威中指出，汐止公所主秘代表市長侯友宜到里內的新福宮發放新年的福袋，這邊的鄉親好朋友很多一大早就來排隊領取，新的一年祝福大家平安健康順利，疫情趕快過去。

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