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北市校務會議簽到使用台北通 再遭質疑「強迫推銷」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北通APP提供以掃描QR code進行簽到、實名制登記。圖／報系資料照
台北通APP提供以掃描QR code進行簽到、實名制登記。圖／報系資料照

北市柯文哲積極力推台北通資安爭議不斷，如今校園也傳出校務會議以台北通簽到，由於校外會議中有包含學生代表，學生認為學校說是配合市府政策要求下載台北通，根本也是強迫推銷。對此北市教育局回應，數位簽到符合防疫觀念，不反對校內數位簽到，不過學校在落實應該更彈性，建議承辦人可使用系統後台協助未下載者代簽。

台北通爭議不斷，議員苗博雅等人就曾質疑北市府強迫推銷，將公共服務「綁進台北通」，導致許多民眾為了取得公共服務，被迫註冊台北通，因此要求北市府推動智慧城市的時候，也有義務保障人民的「資訊自主決定權」，更為此事發起連署。後續學生與家長也質疑北市數位學生證強迫結合台北通，教育局也回應，在申請卡證時，可自行選擇是否提供學生個人資料以享有數位服務。

如今又傳出學校召開校務會議時要求以台北通進行簽到，由於校外會議中有包含學生代表，有學生認為，學校以配合市府政策要求下載台北通，但台北通先前有隱私權問題的爭議，還遭議員發起拒絕連署，學校卻要求學生也要下載質疑也是強迫推銷。

北市教育局副局長陳素慧表示，自疫情以來，使用數位簽到系統增加，除為避免輪流接觸紙筆，也能解決紙本保存困難的問題，另外在疫調需求的時候，也能快速調閱出席者。

陳素慧表示，因此市府會議都走向數位簽到，也不反對校園使用數位簽到，不過建議學校在實行時可以增加彈性，針對未下載台北通者，建議承辦人可使用系統後台協助代簽，以此作為出席證明。

台北通 北市 柯文哲 資安

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