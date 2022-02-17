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瑞芳老人共餐開動 公所發福袋祝福民眾

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區長施玉祥也到保安宮等宮廟參拜，並發放市府準備的福袋，希望民眾平安祥虎，虎年健康順心。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區長施玉祥也到保安宮等宮廟參拜，並發放市府準備的福袋，希望民眾平安祥虎，虎年健康順心。圖／觀天下有線電視提供

今(17)日瑞芳區大寮保安宮舉行農曆過年後的第一次老人共餐活動，志工也是一早就來準備，瑞芳區長施玉祥也到保安宮等宮廟參拜，並發放市府準備的福袋，希望民眾平安祥虎，虎年健康順心。

過年後不少據點的共餐恢復運作，瑞芳大寮保安宮在今(17)日正式舉行老人共餐，志工們一樣一早就來準備，一到用餐時間長者們就陸續就座，包括瑞芳區長施玉祥也到場共襄盛舉。

瑞芳區長施玉祥說，今年因為疫情，很多單位都協助將防疫工作做好，也讓瑞芳區的疫情相對穩定，瑞芳區公所為感謝宮廟長期以來對於防疫工作的協助和支持，特別在今日共餐致贈新北市的平安祥虎福袋。

當天由大寮保安宮主委代表收下市府的福袋，現場區長施玉祥也一一發送包括共餐志工及用餐長者，施玉祥說，這幾天也陸陸續續到瑞芳區各大廟宇發放福袋，共計有1500份，有需要的民眾也可以到各宮廟索取，數量有限，送完為止。

瑞芳 福袋 保安宮 老人共餐

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