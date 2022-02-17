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北市代標售神明土地 北投「福德爺」百坪地1.5億標出

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市府公告地籍清理未能釐清權屬土地，共28筆，今天上午進行線上直播開標，該原地主為「福德爺」。圖／北市地政局提供
北市府公告地籍清理未能釐清權屬土地，共28筆，今天上午進行線上直播開標，該原地主為「福德爺」。圖／北市地政局提供

北市寸土寸金，但大地主包括神明。北市府公告地籍清理未能釐清權屬土地，共28筆，今天進行線上直播開標，原地主為「福德爺」、「有應公」、「玉皇上帝」、「三界公」等神明的土地有8筆，其中位於北投的兩筆福德爺的土地，分別以1.5億、4210萬元標出。地政局指出，這些土地來自信徒早年捐獻，因權屬不明、無人認領，政府予以標售活化。

地政局指出，這次代為標售土地的所有權人，有多筆土地以神明名義登記，這批神明地在日治時期由信徒將土地登記於神明名下，台灣光復後，依照民法規定，須有財團法人地位或寺廟登記的神祇才得擁土地所有權，內政部訂定地籍清理條例清理權屬不明的土地，對於未能補辦寺廟登記或法人登記者，自100年開始逐年分批代為標售。

代為標售地籍清理土地，價值不一，有的在行水區、管制區、保護區，限制開發，但有的土地使用分區在住二、商四，甚至在住三，較到建商青睞。8筆神明地主分別屬有應公1筆、福德爺3筆、三界公1筆、玉皇上帝3筆，價值最高的是位於中正區的三界公土地，使用分區是住三，底價達3.7億。

今天標出的2筆神明地都是福德爺所有，分別以1億5889萬9000元和4210萬元決標，兩筆決標土地使用分區都是住三。地政局指出，北市會定期地籍清理，強制要求辦理法人登記合法化，若無管理組織則代為標售，收入收歸國有，北市100年開始執行，至今年已剩不到10筆神明地。

地政局指出，第一次標售流標土地，應於6個月內辦理公告第2次標售作業，第二次標售是以第1次標售底價80%為第2次標售底價，如果第2次標售結果仍然流標，依法應收歸國有。

北市府公告地籍清理未能釐清權屬土地，共28筆，今天上午進行線上直播開標，該原地主為「福德爺」。圖／北市地政局提供
北市府公告地籍清理未能釐清權屬土地，共28筆，今天上午進行線上直播開標，該原地主為「福德爺」。圖／北市地政局提供

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