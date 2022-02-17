欽賢國中操場長滿青苔 學生運動安全堪慮

新北瑞芳區欽賢國中操場跑道，長滿厚厚的青苔，恐有危害學生運動安全，今(17)日立委賴品妤邀集相關單位到場會勘，粗估運動場整建所需經費近千萬，允諾會全力協助校方爭取經費，讓學生可以有優質的運動場可以使用。

瑞芳區欽賢國中位在九份山區，天氣長期濕冷，因此校園硬體設施使用壽命也不長，尤其是操場跑道和球場，因為長期曝露在戶外，也導致長滿青苔，青苔已經無法清除，濕滑程度更是不在話下。

校長林才乂也說，操場至少五六年沒有使用了，偶而天氣放晴也只能走走，孩子根本無法在上頭盡情奔跑。

欽賢國中為改善運動場，特別向中央申請整建運動場地的補助，立委賴品妤今(17)日邀請教育部體育署，新北市教育局等單位到現場會勘。

立委賴品妤說，今天風大雨大，也看到破舊的操場積水，青苔積上厚厚的一層，幾乎無法使用，運動場整建勢在必行，也將協助學校爭取經費，希望最快今年暑假可以動工。

欽賢國中校長林才乂說，雖然全校只有三十多位學生，但是運動場除了學校自己使用，也會提供給鄰近沒有操場的學校學生使用，希望透過這次專案申請可以成功獲得補助以整建運動場，讓孩子可以適性快樂成長。