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台北燈節爆人潮 實體加線上五天已破3百萬人次

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤和黃珊珊日前揪團逛士林夜市美食。記者徐偉真／攝影
台北市副市長蔡炳坤和黃珊珊日前揪團逛士林夜市美食。記者徐偉真／攝影

台北燈節為士林地區帶來人潮，台北市政府統計，台北燈節自11日登場以來，開幕前五天，截至15日晚間實體賞燈人數，已為士林地區帶來111萬2225人次參觀，加上線上五天已有218萬4614人次，線上加實體線下應可突破600萬人次賞燈，可望超越疫情之前，歷年台北燈節約400萬的賞燈紀錄。

「今年台北燈節令人很振奮！」蔡炳坤說，透過這次台北燈節，士林夜市人潮都回來了，尤其過去士林夜市攤商天價坑殺消費者的負面形象，「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，透過北市府的攤販精進計畫，燈節舉辦、還有接下來的北藝、白晝之夜，要讓士林夜市商機再現。

蔡炳坤也提到，今年燈節主燈宇宙飛船展演也是這次的大賣點，尤其首次由吊車現場操作主燈起飛，關鍵人員就是由吊車駕駛及指揮官專業人員的最佳拍檔默契，才能展現每天七場主燈秀的超完美演出。

蔡炳坤說，尤其這兩名專業人員必須取有勞檢員合格證書，除要操作2500公斤的主燈，指揮官當場控看起飛角度是否準確，甚至如果遇天候打雷、陣風達七級以上等，就不能演出，今年台北燈節可說是超完美、超高難度的主燈秀。

為一掃士林夜市負面形象，蔡炳坤也說，攤商自提自律公約，甚至過去士林夜市兩個自治會各自顧各自的，但這次為了搶救士林商機，兩個自治會攜手合作，除政府決心、並祭出獎勵，加上在地店家自律，才能重振士林商機。包括每個攤商要標註數量與價錢，每樣商品也要有中英文等不同國家語言標示等。

台北燈節自11日登場以來，開幕前五天，截至15日晚間實體賞燈人數，已為士林地區帶來111萬2225人次參觀，加上線上五天已有218萬4614人次。圖／北市府提供
台北燈節自11日登場以來，開幕前五天，截至15日晚間實體賞燈人數，已為士林地區帶來111萬2225人次參觀，加上線上五天已有218萬4614人次。圖／北市府提供

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