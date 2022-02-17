北市一周兩件疑食物中毒 議員要求重視幼兒園衛生

北市議員張斯綱接獲陳情，民眾指昨天小孩從大同區一家幼兒園放學後，從晚間6點多開始出現腹痛、不停嘔吐，至晚間10點半已有十幾位家長陸續在群組反映。但仍有家長沒有接到停課通知，甚至中午才接到園表方停課通知，質疑園方處置不當。

北市教育局指出，昨日園方已重點消毒生病學童班級教室，含廁所及教具、櫃體等，並通知家長帶回棉被清洗，放學後已請消毒公司入園清消。上午園方已一一通知家長停課情形，部分家長因故無法照顧孩童，仍由園方照顧收托。至於真正病因，還不清楚，正由衛生局調查釐清中。

張斯綱指出，目前已有2個班級幼童，昨下午4點半放學後身體出現不適，因腹痛、嘔吐、腹瀉及發燒症狀就醫，河馬班有18名、斑馬班有8名。教育局說明今園方已緊急將2班級停課，但實際瞭解仍有家長未接到校方通知，孩童仍照常上課，甚至有家長接近中午才接到園方停課通知，顯見與教育局說法有出入。

張斯綱說，5天前也發生士林區一家幼兒園通報疑似腹瀉群聚事件，同樣是2個班級發燒、腹痛、嘔吐及腹瀉症狀就醫，數名幼童身體出現不適。

張斯綱說，昨天發生問題的非營利幼兒園，早、午餐及點心皆由學校廚房供應，是否為食物中毒有待調查釐清。但相關事件頻傳，張斯綱要求北市府教育局、衛生局應更加重視幼兒園衛生安全條件及事件發生管理處置，另針此次事件應立即調查，並向家長公布完善處置作為。

教育局表示，昨晚間接獲幼兒園通知部分師生有嘔吐症狀，園方已通報傳染病系統，教育局得知半夜陸續有學生就診，緊急通知園方今、明兩日先行停課，待衛生局調查評估。