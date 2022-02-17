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新北市府與民間合作 推出多元福利據點

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，教會在台灣社會已默默行善傳道上百年，感謝這些團體能默默為台灣民眾行善。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，教會在台灣社會已默默行善傳道上百年，感謝這些團體能默默為台灣民眾行善。記者張睿廷／攝影

新北市推出多元福利據點，讓一個據點在服務兒、少、老、障、婦、新、原住民、單親家庭等對象中，至少能涵括2類以上，截至2021年底已設立101處多元福利據點。為加強服務量能和增設據點，並找來民間團體協助。新北市長侯友宜表示，教會在基層默默行善服務，又不張揚，教友志工是最有穿透力的一群，希望未來能深化合作，為據點提供更多元的服務。

侯友宜在基督教文化交流協會理事長魏悌香、TVBS信望愛永續基金會副董事長黎少倫、台灣基督教長老教會北大會議長周信榮、天主教台北總教區秘書長羅際元等陪同下，在新北市府與新北市各教會據點交流。

侯友宜表示，教會在台灣社會已默默行善傳道上百年，他還記得小時候在嘉義鄉下到教會參加聚會、唱詩歌，然後領到麵粉，麵粉袋還可以拿來做中美牌的褲子。去年底前，他曾到由魏悌香創辦的安得烈食物銀行參訪，每月為弱勢家庭寄送6、7千份的食物箱，在疫情期間還加碼提供。

侯友宜也說，TVBS信望愛永續基金會持續與市府合作，幫助弱勢，在疫情艱困期，不僅發送物資，還提供1000元全聯禮券等，讓5188戶弱勢家庭受益。希望藉由教會在基層的據點和教友志工，擴大服務對象或項目，讓更多的族群受惠。

魏悌香表示，協會每年與新北市歡樂耶誕城合作，感受侯友宜安居樂業的施政理念和號召，在新北市有許多教會都加入小衛星課後服務據點，提供弱勢兒少課後輔導和餐食服務，未來這些據點會再擴大服務對象和量能，例如老人共餐或健康促進課程，也可以舉辦婦女成長課程等。

社會局長張錦麗表示，新北市已建構社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部、老人共餐點、小衛星、公托中心、新住民和單親家庭服務中心及關懷站、街友服務據點及實物銀行等各式據點共2702處，為整合資源，善用空間，以強化服務量能，從去年起推動多元福利據點，目前已設立101處，未來會持續推動。

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