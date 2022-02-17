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陽明山花季開幕櫻花接力綻放 至228連假前後最佳賞花期

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天出席陽明山花季開幕活動。記者許正宏／攝影
台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天出席陽明山花季開幕活動。記者許正宏／攝影

一年一度的陽明山花季今天正式開幕，今年2022陽明山花季主題為「花見春櫻」，目前陽明山上，許多櫻花盛看，現在正盛開的是八重櫻，已經花開七成左右，台北市公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，陽明山上櫻花盛開有四波，春節連假期間山櫻花盛開，現正值八重櫻接力綻放，目前昭和櫻也已花開一成，預計二二八連假前後，是最佳賞花期。

宋馥華表示，今年陽明山上的山櫻花提早開花，目前山櫻花已經接近尾聲，現在花鐘後面的八重櫻盛開，至於二二八連假期間，昭和櫻將盛開，包括花鐘對面的噴水池、陽明銅像區欣賞昭和櫻盛開美景；至於三月上旬至中旬，則是吉野櫻開花期，包括遊客中心、湖山綠地沿途也可以賞吉野櫻。

除了櫻花之外，民眾上陽明山看花季，還可以欣賞金毛杜鵑陸續盛開，包括陽明公園的原生杜鵑等越開越多，至於二二八湖山綠地也有西洋水仙綻放。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天出席陽明山花季開幕，柯文哲致詞表示，陽明山花季已經舉辦超過60年，每年都有不同的主題，今年結合三麗鷗明星雙星仙子合作設置打卡裝置。 

柯文哲說，疫情期間還是鼓勵大家多到戶外走走，多看花草有療癒的效果，台灣終究還是要走出疫情，他認為大家儘量過正常的生活，防疫是做必要的準備，把對人民生活的限縮壓到最低，讓社會回到正常，但這先決條件還是要施打疫苗。雖然施打疫苗沒有保證不會感染，但萬一得了不太會重症，打完三劑疫苗還是鼓勵大家到戶外。     

北市公園處表示，今年陽明山花季展期自2月17日至3月20日，除了實際在現場賞櫻，因應疫情北市府也推出線上賞櫻花，民眾可以到「陽明山花季」FB粉絲專頁在每週五(2/25、3/4、3/11、3/18)也將定期更新陽明公園最新花況，讓民眾在家也能像親臨現場欣賞到櫻花的美。

宋馥華表示，2022陽明山花季在228連假期間，也規畫一系列活動，包括2月26日櫻式浪漫音樂會、2月27日櫻花總動員等，另外，2月28日將邀請花蓮縣與在地農民市集、大腳印公益團體以及社區學校進行藝文展演。

陽明山花季今年主題為「花見春櫻」今天正式開幕，不少市民朋友冒著風雨上山賞花。記者許正宏／攝影
陽明山花季今年主題為「花見春櫻」今天正式開幕，不少市民朋友冒著風雨上山賞花。記者許正宏／攝影

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