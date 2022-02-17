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影／台北市開第一槍 藍議員要求營養午餐禁用福食
蔡政府日前宣布開放日本福島五縣市食品進口，國民黨台北市議員王鴻薇、闕枚莎及陳重文今邀北市教育局主秘吳金盛與中華民國餐盒食品商業同業公會理事長陳明信等團膳業者，舉行「開第一槍！北市營養午餐率先禁用核食」記者會，要求台北市各級學校營養午餐不得採用福島五縣市食品，為學童食安嚴格把關。
市議員王鴻薇率先強調，台北市各級公私立學校營養午餐，要禁止使用福島五縣市的食品與食材。並比照禁止萊豬進入校園時的換約方式與團膳業者換約，並立即請教育局拜託各級學校午餐委員會與團膳業者簽訂切結書，以杜絕福食進入校園。
北市教育局主秘吳金盛表示，教育局會透過食材來源、登入、學校委員會把關及市府對業者的查核等四道程序，維護校園的食安。他也強調，最立即有效的方式就是與團膳業者簽署切結書，也會積極要求各級學校與業者配合。
王鴻薇指出，台北市身為全國首善之區開第一槍，以具體的行動禁止核食進入校園，並希望推廣到各縣市，全國各級學校一起響應，共同守護孩子的健康。
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