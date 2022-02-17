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陽明山花季開幕 春櫻、杜鵑環繞療癒身心

中央社 / 台北17日電

一年一度的陽明山花季今天開幕，台北市柯文哲說，除了各式各樣的櫻花外，還開了很多杜鵑花，更與三麗鷗明星雙星仙子合作，鼓勵大家一起到戶外走走，看花療癒身心。

柯文哲今天上午出席2022陽明山花季開幕式時致詞表示，陽明山花季已經舉辦超過60年，今年的主題是「花見春櫻」，還跟三麗鷗明星雙星仙子合作，在陽明山花鐘前設置一處打卡點，都是年輕人的玩意兒。

柯文哲說，陽明山上除了寒櫻、山櫻花、八重櫻、昭和櫻和吉野櫻等各式各樣櫻花外，還有許多平戶杜鵑及金毛杜鵑盛開，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，鼓勵大家到戶外走走，看看花療癒身心。

柯文哲強調，台灣終究還是要走出疫情，讓大家盡量過正常生活，防疫就做必要的準備，對人民生活的限縮壓到最低。不過，先決條件還是要打疫苗，雖然打了不保證不會感染，但至少不會重症，且內心會比較安全。

台北市工務局公園處長黃淑如表示，目前山櫻已近尾聲，八重櫻正盛開綻放，昭和櫻及吉野櫻則蓄勢待發，民眾可以每週五上「陽明山花季」臉書粉絲專頁更新最新花況。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華說，陽明山花季從今天起到3月20日，一個月展期中，除了228連假期間規劃音樂會等系列活動外，還有「山城花見尋寶趣」導覽，以及雙星仙子見面會、香氛蠟燭手作課程、在地農民市集等。

台北市交通局公共運輸處表示，配合花季，已協調三重客運及大都會客運闢駛花季專車124路、130路及131路公車，採1段票收費；128路公車則延駛至竹子湖，採2段票收費。

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