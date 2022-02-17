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議員要求校園營養午餐禁福食 北市教育局擬切結書

中央社 / 台北17日電

行政院日前宣布有條件解禁日本福島5縣食品。國民黨北市議員王鴻薇等人要求北市國中小等學校營養午餐禁用福島5縣食品，北市教育局今天表示，將擬訂不能使用福食切結書。

國民黨籍台北市議員王鴻薇、陳重文、闕枚莎今天在台北市議會國民黨團會議室召開記者會，邀請團膳業者代表出席，台北市教育局主任秘書吳金盛列席。

王鴻薇說，經統計，台北市公私立國小、國中等約有280所學校提供營養午餐，要求學校營養午餐禁用福島5縣食品。闕枚莎表示，許多家長憂心校園內出現可能具有輻射污染食品，國民黨會嚴格把關校園食品安全。

陳重文指出，要求北市教育局應與團膳業者合作，不要讓福島5縣食品進入校園，教育局應該提供更明確管理方式。

教育局主秘吳金盛表示，學校提供營養午餐是優先使用在地優良農產品、國產及可追溯食材源頭的食品，契約內也訂定規範，包含每天食材應至平台登錄等要求。

他說，針對食品安全及來源查核，教育局與衛生局等局處會不定時查察，且各級學校設有營養午餐委員會，有家長代表、校方代表，家長可在委員會提出食品安全想法。

吳金盛指出，今天會擬訂學校營養午餐不可使用來自福島5縣食品切結書，因出席記者會業者代表願意配合，擬訂後將與團膳業者簽署，且校園內使用食品95%是可查到產銷履歷，設切結書是要讓家長安心，代表北市府及業者都有共識。

出席記者會的台北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻說，會依中央、地方要求規範，以最高標準把關進入校園食材，並簽署、配合北市府切結書。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信指出，以最高標準把關提供給學校營養午餐，不會使用家長認為有疑慮食材，會簽署切結書。

北市 營養午餐 教育局

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