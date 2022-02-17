疫情影響衝擊觀光人潮 新北推智慧旅遊、同步整修設備

根據觀光局統計，去年各大景點遊客人次約2.11億人次，比前年衰退20.7%。新北市觀光旅遊局表示，以新北為例，衰退人數最多觀光地區為水金九，但據觀察，疫情後會掀起旅遊風潮，從去年起結合智慧旅遊及VR體驗，也持續優化景區硬體設備。

觀旅局統計，依新北市遊客人次109年衰退區域前五名依序為水金九減少約360萬人次、十分減少約330萬人次、淡八減少約296萬人次、東北角減少約170萬人次、新烏減少約165萬人次。

觀旅局表示，疫情過後，全球勢必掀起一股旅遊風潮，去年起開始結合智慧旅遊，在觀光旅遊網導入智慧旅遊「個人化」遊程推薦、「適地化」旅遊服務在輔以720度環景、VR互動影片，讓旅客搶先體驗，並且協助業者數位轉型–提升數位體驗，再攜手OTA旅遊電商平台，協助業者上線，遊程規劃等方式增加產品曝光機會，也持續導入觀光業者電子支付，便利遊客多元支付方式與兼顧防疫。另外也增設步道GPX下載（登山軌跡檔）及與各大電信業者合作，增設步道通訊基地。

此外，也持續優化風景區的設備，像是景區公廁環境改善等及深澳鐵道自行車光隧道整修等。另外，也為後疫情特性-戶外及體驗的旅遊型態，以旅遊品牌「青春山海線」、「淡蘭古道」、「微笑山線」及即將開通的「 舊三貂嶺-牡丹自行車道」，進行週圍「雙百年環線」規劃與推廣。將在地人文歷史、產業及旅遊連結在一起，塑造兼具知識人文及感動體驗的旅遊品牌。