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21億美術館今年完工 首展「新北藝術脈絡」

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市立美術館戶外園區規畫大面積綠地空間，並有戶外藝術品展出。記者李定宇／攝影
新北市立美術館戶外園區規畫大面積綠地空間，並有戶外藝術品展出。記者李定宇／攝影

位在新北市鶯歌區、耗資達21億元的新北市立美術館，目前工程正如火如荼進行中，預計今年7月主體工程完工。美術館籌備處目前也正做室內裝修細部設計，所有硬體完工後開館，由於是新北市立美術館開館首次展覽，目前也策畫將以當代藝術方式，呈現新北市藝術發展整體脈絡，展現新北市藝術獨特之處。

新北市文化局推動「鶯歌‧藝術城」專案計畫，結合三鶯之心空間藝術特區、三鶯藝術村、鶯歌陶博館、鶯歌老街等周邊景點，硬體工程超過550億元興建美術館、特色公園，以及改善行人交通動線，周邊未來也將設置三鶯線車站、轉運站，提升交通運輸品質。

而最令民眾期盼的新北市立美術館，基地大小2.5公頃，室內面積約9800坪左右，區分為美術館主體、兒童美術館及戶外藝術街坊等三大區塊。建築主體以「蘆葦叢中的現代美術館」為主軸，融入新北市與台灣本土文化，建物本體樓高8層、地下3層，內設藝術街坊、餐廳、書店等公共空間。

建物主體預計今年7月完工後，美術館籌備處緊接將進行室內裝修，建物內部將有挑高11米、高度約3.5樓的通透性，能夠配合不同的大型藝術品展覽，提升美術館內部整體氛圍，而美術館內部裝修及藝術品進置期預計也需1年置1年半以上時間，首展拚2023年可展出。

新北市立美術館籌備處表示，待新工處主體工程完工移撥後，籌備處將立即進行室內裝修硬體工程，將視各展區調性不同，提供不同色域、面積的展場空間。軟體展覽部分因市長侯友宜已定調新北市立美術館為「全民美術館」，展覽將著重於1樓及地下1樓藝術街坊民眾參與。

而為了凸顯首展的重要性及加強新北市本體藝術，首展目標將朝向以當代藝術方式，呈現新北市藝術發展整體脈絡及新北市的地區主題。

新北市立美術館主體工程預計今年完工。記者李定宇／攝影
新北市立美術館主體工程預計今年完工。記者李定宇／攝影

美術館 侯友宜

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