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捷運三鶯線土城段跨國道3 懸臂橋3月底前合龍

中央社 / 新北16日電

新北市府捷運局今天表示，捷運三鶯線土城段跨越國道3號懸臂橋，預計3月底前合龍，會要求專案管理督導、監造及統包商落實三級檢查，工安小組也會突襲稽查，以強化監督機制。

新北市府捷運局長李政安今天在市政會議專題報告表示，今年安坑輕軌將完工通車，預估4年內累積運量可達到5100萬人次搭乘；另外，三鶯線預計2023年完工、萬大中和線將於2025年完工，招標中的樹林線及捷運南北環線預計分別在2028及2029年完工，以達國際都會水準。

三鶯線曾發生吊車重心不穩側翻、橋墩坍塌工人墜落死亡意外，侯友宜會中提醒捷運局，注意這條路線的工地安全；尤其，跨越國道3的路段工程，更要特別注意工地安全防護，人員操作也須謹慎，防範工安意外。

李政安今天晚上告訴中央社記者，三鶯線目前僅剩跨越國道3號的懸臂橋施作，共計16處節塊，以懸臂工法的工作車逐步推進節塊；目前已施作13節塊，預計今年3月底前合龍（將兩頭工程對接封口）。

另外，安坑輕軌只有1處跨國道工程，目前已完工，正鋪設軌道作業。

李政安說，捷運局會要求專案管理督導、監造及統包商自主檢查，強化落實三級檢查以強化工地安全，並藉由捷運局成立的捷運工安小組突襲性稽查，在與既存的監督機制雙重管制下，精進強化工安的監督機制。

李政安今天也表示，多條捷運軌道正規劃興建，卻面臨缺工、缺料、物價上漲窘境，新北樹林線3次流標，將追加新台幣65億元，並於3月再次開標，盼廠商踴躍投標，讓工程如期完工。

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