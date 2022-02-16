新店火災事故頻傳 藍議員參選人盼加速都更、落實檢查

新店近日多起火災事故，新北市議員擬參選人游皓麟盼政府能加速都更、落實檢查等，以防災害再發生。新北消防局呼籲，老舊公寓民眾可申請助警器，新式大樓消防則都會檢查；新北城鄉局則說，目前在都更3箭政策下，都更申請有所成長，目前也持續檢討相關法令，盼能加快都更速度。

新店在前日凌晨有老舊公寓發生氣爆，鐵窗及冷氣機都被炸飛，更有婦人因此不幸離世，事實上，新店當天上午也有大樓發生火警，再往先前還能追朔到1月底分別發生的充電器倉庫起火，以及機車行深夜竄火，而更早之前的「2014年新北新店氣爆事故」更成為在地人傷痛。

游皓麟表示，新店在過年前後發生多起火災意外，包含民權路、復興路、順安街、華中街、能仁街等，其中有倉庫也有住宅，但關鍵是很多老舊公寓、線路老舊，當然也有許多民眾是因為堆放雜物等。

游皓麟指出，新北市至少50%老舊建築都超過40年，盼政府應該加快危老建築更新速度，多起火災都是因為公安及老舊所引起，也應該定期檢查老舊建築消防設備及輔助設施，例如助警器等，希望今年多起火災的亡者能安息、傷者能早日康復。

消防局表示，市府不斷針對老舊公寓推廣裝設助警器，符合資格的民眾都能免費申請；五層樓以上大樓，一般都會有系統性消防設備，消防局會與消防公司一起檢查。

消防局呼籲，老舊公寓叫瓦斯罐，請民眾要隨時注意有沒有聞到相關氣味，若有疑慮就能撥打119請求協助處理；新式大樓民眾，除瓦斯天然氣公司不定期檢查外，若有疑慮也可求助119，人員也會詢問瓦斯公司給予相關協助。