新店網美勝地「青立方」確定掰！工務局：兩周沒改就強拆

新北新店網美勝地青立方餐廳遭檢舉是大違建，期間卻一直未改善，如今將面臨遭拆除命運。新北工務局表示，從昨起給予業者兩周時間，若沒有自行拆除，就會由拆除大隊進場強拆；新北地政局則說，整個餐廳只有一棟農舍合法，但也只能作為林業使用，業者即便拆除違建也無法繼續經營餐廳。

新店青立方餐廳因獨特「紅磚牆」，再加上群山環繞，被稱作是「台版天空之城」，吸引不少民眾朝聖，不過近兩年卻頻遭民眾檢舉是大違建，並被市府裁罰、要求限期改善，但業者仍未辦理，最後遭函送法辦，並依《區域計畫法》起訴。

地政局編定管制科說明，該業者早在109年就被民眾檢舉，當時市府團隊到現場會勘發現，景觀餐廳位於兩塊山坡地保護區上的林業用地上，但業者營業行為已經不符合林業使用，涉及違反《區域計畫法》，除裁罰6萬元，也要求改善及停業。

編定管制科指出，後來剛好碰上疫情，餐廳就暫停營業，但疫情趨緩後又再重新營業，同時在去年10月再被民眾檢舉，才讓地政局決定函送地檢署偵辦，若法院判決確定，業者得處6個月以下有期徒刑或拘役。

編定管制科提到，該餐廳整個園區僅有一棟三層樓合法農舍，但該農舍只能作為林業經營使用，不能轉做其他用途，因此也不能繼續經營餐廳，更別提業者農舍的擴建，以及周圍造景設施、水泥鋪面等，法規不容許這樣使用。

工務局表示，該案從昨起，也就是在2月16日至3月8日之間，扣掉周末假日給予兩周期限，3月9日就會有人員前往查看改善情況。拆除大隊補充，之前接獲檢舉時，業者有提出要申請休閒農業使用，所以那時候還在等待業者作業，但最終也沒有結果，再加上不斷有民眾陳情，所以一直有在安排行政流程要拆除，若所有權人直到3月9日仍未拆除，隔天就會視氣候及環境條件執行強制拆除。