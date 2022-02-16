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新北推2030三環六線願景 侯友宜：翻轉新北靠軌道建設

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北捷運樹林線全長13.3公里，有13個車站，工程經費約318億元。圖為新北樹林線LG21站示意圖。圖／新北市捷運局提供
新北捷運樹林線全長13.3公里，有13個車站，工程經費約318億元。圖為新北樹林線LG21站示意圖。圖／新北市捷運局提供

新北市捷運局提出「2030三環六線願景」，待所有工程完工後，捷運路網長度達139公里、有121座車站，新北市長侯友宜說：「要翻轉新北成為大台北地區中心點，就要靠軌道建設」。但捷運工程受限缺工缺料問題，都多次流標，新北市捷運局表示，目前針對樹林線會與北捷調整預算，南北環段由北市主導，目前也在檢討預算或已上網公告。

新北捷運樹林線全長13.3公里，有13個車站，工程經費約318億元，樹林線分成2個區段標，未來完工後，可銜接捷運新蘆線迴龍站及板南線土城站來轉乘。

但樹林線受到缺工缺料影響，已流標3次，預算調整增加2成、約65億元，將於3月3日及8日第4次招標，捷運局表示，針對樹林線預算會去檢討，並持續與北捷調整預算，招標找到合適的廠商後盡快動工。

捷運南環、北環段預計在2029年完工，捷運局表示，目前除了三重北機廠土建工程區完成招標，目前尚有2個區段標在上網公告，4個區段標預算檢討中，蘆洲北機廠動工典禮預計在3月3日動工。

捷運局長李政安指出，市府近3年完成了新北環狀線及淡海輕軌第一期營運通車，還有八里及五泰輕軌交通部通過可行性研究等。而今年全力達成安坑輕軌通車，2023年三鶯線及2025年萬大中和線接續完工。

侯友宜表示，未來捷運路網完工後，新北市每10萬人口擁有3座車站，新北現在是全國軌道建設工程最大量的都市，雖然碰到缺工缺料，仍會全力以赴，現階段在施工的三鶯線及萬大中和線進度沒有落後，也希望安坑輕軌在今年順利通車，也期盼藉由環狀線10個站以TOD的模式開發，將會投資投資652億，創造2.2萬的就業人口，帶動新北市的翻轉，再結合三大軸心，包含板南行政中心、三重第二行政園區及新莊副都心、塭仔圳重劃，讓新北市脫胎換骨。

新北捷運局長李政安針對近3年成果報告。圖／新北市捷運局提供
新北捷運局長李政安針對近3年成果報告。圖／新北市捷運局提供

捷運 安坑輕軌 侯友宜 三環六線 三鶯線

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