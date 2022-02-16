打造心靈加油站！陽光建北加油站開幕送優惠

陽光基金會承接由北市勞動力重建運用處委託經營的「建北加油站」，為提升改善公安、環保等品質，陽光基金會說，接手以來開始著手整修，汰換老舊油管油槽、全面更新加油機、油氣回收及電子測漏系統等，並增設柴油、洗車區服務，歷經近2年半、由裡到外改頭換面，今天終於開幕。

陽光基金會指出，陽光建北加油站是基金會繼市民加油站後所經營的第二家加油站，以社會事業經營模式服務四種類別的身心障礙朋友，透過職務再設計、心理支持、體適能訓練、認知訓練、儲蓄/安養信託等服務，支持身心障礙者獲得自信自立與自主的人生。

罹患小兒麻痺致右腳萎縮的阿傑，多年求職挫敗經驗不禁感嘆「身心障礙找工作真的好難！」，5年多前，阿傑到陽光市民加油站擔任加油員，工作初期因不善於與他人互動，常遭客訴，經陽光就服老師、站長觀察後建議至身心科就醫，阿傑轉念投入學習產品銷售及帳務等工作，並努力學習從未碰過的電腦，現在的阿傑不僅與顧客互動良好，更成為顧客指定購買公益商品的銷售王。

曾在庇護性加油站工作長達10多年的阿穎，總夢想著能夠「出外工作」，勝任一般的就業環境，在陽光市民加油站工作期間，阿穎從原本沒自信、不善表達、挫折忍受度低，轉變為願意理性表達意見與溝通，並嘗試學習新事物及專業知能，漸漸相信自己能做得到、且做得好，更成功說服家人讓他到一般競爭市場工作，如今他在中油體系加油站工作，將在陽光加油站習得的工作態度、專業安全等技術傳承給新人，阿穎說「以前以為自己會輸給一般人，現在證明我也能做得到！」

而為了歡慶開幕，即日起至3月底前，加入陽光市民、建北加油站會員先送200(含會員點數50點及陽光汽車美容中心抵用券150元，會員點數可抵加油/洗車/商品等費用)；3月底前凡於建北加油站加油滿30公升再送電動洗車券乙張(60日內使用，限建北加油站)。