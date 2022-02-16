單親父親成植物人 汐止小四學童家庭陷困境

汐止區的汐光課陪中心，主要是幫弱勢家庭孩子做課後輔導，最近有一名金龍國小四年級學生，爸爸工作突然中風，成了植物人，也讓單親家庭經濟陷入困境，新北市議員張錦豪得知狀況後，除會協助找資源，也希望募集大家愛心，幫助葉同學度過難關。

汐光兒童課陪中心老師周秀芬指出，在過年前汐光課陪中心有一個小朋友，他的爸爸在南部工作的時候突然中風昏迷不醒，現在成了植物人，這個孩子也是從小出生就沒有見過媽媽，現在家裡就只有他和阿嬤，其實爸爸本來就是家裡的經濟來源，現在就等於家庭陷入了困境，擔心之前小朋友的爸爸出院到養護中心，每個月的醫藥費、還有房租等等，這些其實對他們來講都是很大的困難跟負擔。如果有一些有愛心的人士，對於像葉同學這樣的遭遇願意提供協助扶持他們一把，也感激不盡。

目前金龍國小已經給予急難救助金、減免學費等等，不過，現在葉同學爸爸倒下了，只剩下阿媽，卻沒有工作，經濟陷入困境，除了房租還有爸爸的安養費用，都是一筆不少的錢，這讓中心老師很擔心生活問題。

新北市議員張錦豪表示，元宵節到汐光課陪中心關心時有發現一位葉同學他的爸爸最近剛中風成為植物人，聽到後相當的不捨，也聽說課陪中心周老師跟林老師也自掏腰包捐了一萬元給葉同學家裡，據了解葉同學在學校表現很好蠻樂觀的，學業成績也不錯，所以，在聽說家庭有發生變異時，身為家長其實聽了蠻難過的，所以，希望透過資訊的分享，讓大家一起來協助這個家庭，希望可以讓這個小朋友獲得更多的資源。