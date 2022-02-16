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新北瑞芳里長化身綠手指 改造龍安里巷道好美

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區龍安里長柯瑞和因為興趣進而將里內綠美化做得相當用心，也帶動里民將自家附近也種植花花草草，共同打造綠美化的龍安里。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區龍安里長柯瑞和因為興趣進而將里內綠美化做得相當用心，也帶動里民將自家附近也種植花花草草，共同打造綠美化的龍安里。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區龍安里就位在瑞芳老街上，平時會有不少遊客駐足，龍安里今年參加由環保局舉辦的里環境認證，里長柯瑞和將里內多個髒亂點整頓後，環境大不同，一走進龍安里的小巷道，就能看到處處有綠美化足跡

龍安里長柯瑞和因為興趣進而將里內綠美化做得相當用心，也帶動里民將自家附近也種植花花草草，讓民眾一起來參與，共同打造綠美化的龍安里。

「好美！顏色好繽紛」，是經過巷道的民眾，所發出的讚嘆，原本老舊的巷道重新以壓花地坪鋪設，再加上里長的巧手之下，種了許多如九重葛，仙人掌花等綠植栽，讓人走進巷弄裡有耳目一新的感受。

柯瑞和說，因為對花藝有著濃厚的興趣，無師自通將里內可以綠美化的地方，都種上許多當季的花卉，將里內的顏色點綴得好美，另外也有用回收酒瓶製作的瓶燈，就懸掛在巷弄牆面，讓老舊的巷道似乎多了新面貌。

綠美化 瑞芳 足跡

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