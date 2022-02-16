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新北瑞芳吉安里種菜趣 屋頂菜園百種蔬果好好吃

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區吉安里屋頂菜園，里長謝永昌及志工種植照顧，陸續種植多達上百種的蔬菜，體驗種菜的樂趣。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區吉安里屋頂菜園，里長謝永昌及志工種植照顧，陸續種植多達上百種的蔬菜，體驗種菜的樂趣。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳吉安里活動中心的屋頂七年前斥資了一百多萬元，打造空中菜園，並由里長謝永昌及志工種植照顧，如今陸續種植多達上百種的蔬菜，水果還有香草植物，不僅提供給老人共餐加菜，讓長者吃得安心又健康，還做為食農教育場域，親自體驗種菜的樂趣。

瑞芳區吉安里的活動中心屋頂，七年前斥資一百多萬，打造空中菜園，雖然多年過去，但在里長謝永昌和認養志工的維護下，屋頂空中菜園仍然有聲有色，當初希望藉由綠屋頂設施，來降低建築密集所產生的熱度，減少溫室氣體產生也藉此節省能源，不過，因為大家都很有興趣，種植的數量就越來越多，目前已高達上百種。

吉安里長謝永昌表示，吉安里的空中菜園，品項真的非常多，種植有高麗菜、芥菜、芹菜、牛皮菜、包心白菜、花椰菜、A菜等多達20種蔬菜應有盡有，另外還有瓜類和香草植物共上百種類，雖然因為天氣不佳，經營的比較辛苦，但七年下來能有這樣的成果，真的有賴於全體志工的維護。

謝永昌還說，如果空中菜園成功豐收，這些蔬菜將可以提供里內老人共餐食用，讓長者吃到自己種得蔬菜，安全又健康，同時也讓建物降溫，達到節能減碳的效果。這幾年也有不少學生和團體紛紛慕名而來，成為食農教育最好的自然教室。

吉安 食農教育 瑞芳 老人共餐 綠屋頂 減碳

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