淡水提燈夜遊老街 滬街樂元宵體驗古早文化

一年一度的元宵節，在淡水的重建街道，也有一群大手攜小手，民眾齊聚準備要來提燈籠走老街，由淡水街道文化促進會、淡水紅樓共同發起的「滬街樂元宵」提燈、點亮重建街活動，今年則是邁入第十年，在這一條淡水最老的街道，感受傳統節慶與歷史文化。

主辦單位程許忠表示，元宵節在早期大家小時候都會提著燈籠，在大街小巷當中穿梭遊走，而這也是在地居民過去的點點回憶，因此為了在這條老街上重現早期的景像，每年元宵都會舉辦提燈活動，大家提著自製的燈籠，在文史工作著的導覽解說下，一同感受重建街的歷史文化。

其中就有媽媽帶著小朋友來參加，並且表示，這次帶著與孩子一起製作的環保提燈，都是使用廢棄的透明水瓶來製作，燈具也是拿可以重復使用的頭燈來作為光源，讓孩子相當開心。

程許忠說，今年邀請許多在地藝術家以及國小學生，來彩繪傳統燈籠，而元宵節晚上來參加的民眾，只要贊助2百元，就可以領取這些燈籠，並且使用最古早的燭火來點亮，大家一起走巷弄，路線從重建街戀愛巷開始到附近的清水街，紅樓等景點，透過沿路的解說，也讓大家留下元宵節難忘的回憶。