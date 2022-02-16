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淡水青商會元宵猜燈謎 傳承30年老傳統

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水青商會與清水巖祖師廟舉辦一場傳承30年傳統的元宵猜燈謎活動，讓大家渡過歡樂的元宵節。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水青商會與清水巖祖師廟舉辦一場傳承30年傳統的元宵猜燈謎活動，讓大家渡過歡樂的元宵節。 圖／紅樹林有線電視提供

昨(15)日元宵節夜晚，由淡水青商會與清水巖祖師廟在清水巖祖師廟前方舉辦一場傳承30年傳統的元宵猜燈謎活動，準備獎品也相當豐富，包括了電冰箱、腳踏車等家電，讓大家渡過歡樂的元宵節。

會長周秀卉說，其實青商會與祖師廟合作過去舉辦元宵猜燈謎已經有三十多年，相當久的時間，而今年舉辦更希望帶給大家特別的元宵節。

今年為了配合防疫，進到會場的民眾都必需遵守防疫規範，做好實名制，戴好口罩量體溫，才能夠安心的來進行猜燈謎，現場不只是有許多民眾來參加。

淡水警分局刑警歌手林慶宏，更帶領警察大頭娃娃，跟大家宣導防詐騙，希望大家在年節過後，更能夠防範財物損失，另外紅樹林有線電視也協助舉辦這次的活動，就是希望讓民眾有更豐富的元宵節。

淡水青年商會長周秀卉表示，過去三十多年連續舉辦猜燈謎活動，延續了淡水在地過元宵節的文化傳承，也讓在地居民有著深刻的回憶，而元宵節就是小過年，因此除了提燈籠之外，更準備了許多的燈謎，讓現場的民眾有獎徵答。

元宵節 淡水

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