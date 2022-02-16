京站關、北門開 北市第23期仍設13處中型接種站

一年一度的元宵節，在淡水的重建街道，也有一群大手攜小手，民眾齊聚準備要來提燈籠走老街，由淡水街道文化促進會、淡水紅樓共同發起的「滬街樂元宵」提燈、點亮重建街活動，今年則是邁入第十年，在這一條淡水最老的街道，感受傳統節慶與歷史文化。

2022-02-16 19:14