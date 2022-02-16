京站關、北門開 北市第23期仍設13處中型接種站
中央第23期疫苗今上午10時起分流預約，此期僅開放第3劑疫苗，並於2月21日開始接種。台北市因應此期疫苗預約，提供29萬6772個預約名額，北市衛生局下午防疫記者會上表示，京站接種站皆於18日暫停服務，改成在北門捷運站中型接種站施打疫苗，北市於第23期仍維持13處中型接種站，提供3種廠牌疫苗施打。
北市於第23期預約平台提供追加劑29萬6772個預約名額，預約時間自今上午10時至18日中午12時，提供3種廠牌疫苗施打，接種日期從2月21日至27日止，分別提供BNT疫苗7萬9540人次、莫德納疫苗20萬3238人次、高端疫苗1萬3994人次接種。
衛生局表示，京站接種站預定於2月18日結束接種服務，該接種站自今年1月20日起提供接種服務，截至2月15日止，共計接種3295人次，完成階段性任務。
為滿足不同廠牌疫苗接種需求民眾，北市從第23期起新增北門捷運站中型接種站，該接種站於21、22日提供BNT疫苗，23日提供高端疫苗、24、25日提供莫德納疫苗接種服務。
衛生局專門委員歐佳齡表示，儘管京站接種站本周五暫停接種，但北市第23期疫苗預約仍維持13處中型接種站，包含信義區市府接種站、中山區雙連接種站、中山區中油中崙球場接種站、萬華區富福活動中心接種站、文山區文山行政中心接種站、士林區義信禮堂接種站、北投區奇岩活動中心接種站、內湖區慈濟內湖聯絡處接種站、大安區東區地下街7號廣場接種站、南港區南港車站接種站、松山區捷運松山站接種站、大同區北門中型接種站。
衛生局呼籲，符合資格民眾（滿18歲已接種2劑新冠疫苗且滿12周）於預約時間內，盡速完成預約登記，接種疫苗時也須備妥疫苗接種卡（小黃卡）及健保卡。
尚未完成第1劑及第2劑疫苗接種者，可至北市指定新冠疫苗預約醫院門診預約接種，在2月28日前完成接種者，還可獲得商品禮券200元。
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