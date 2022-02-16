新北櫻花陸續綻放 烏來北海岸賞花正值時
新北市的櫻花從1月底自石碇起陸續在各地綻放，吸引不少民眾追逐賞花。新北景觀處指出，目前烏來及北海岸等多處花況不錯，賞花正值時，預估櫻花季將於3月結束。
新北市政府景觀處處長林俊德向中央社記者表示，烏來勇士廣場及淡水滬尾櫻花大道、三芝青山路、金山櫻花公園，還有鶯歌永吉公園、林口竹林山寺的櫻花陸續綻放，目前櫻花約開花3成，預計花期至2月底3月初。
他表示，烏來勇士廣場及通往烏來福山里卡拉模基產業道路﹑馬岸產業道路等處，皆可看到桃紅色山櫻花綻放枝頭；位於淡海輕軌淡金鄧公站步行約5分鐘距離的滬尾櫻花大道，全長約4公里，道路兩側山櫻花形成粉色隧道，吸引許多追櫻客前來。
至於林口竹林山觀音寺目前花開約3成，花期預估至3月初，常吸引了許多賞櫻遊客，賞櫻的同時也可以參拜祈福；淡水天元宮及三芝三生步道等地吉野櫻預計3月中綻放，花期至3月底止。
水利局也發布新聞稿表示，新店陽光運動園區（陽光公園入口至溪洲公園）種有來自日本伊豆半島河津町的河津櫻花，粉紅花朵嬌豔綻放，目前開花5至6成，預估花期可至3月中，是民眾春遊賞櫻好去處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言