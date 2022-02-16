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確保北市瓦斯管線無虞 產業局：近三年汰換皆達目標值

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
天然氣管線汰換。圖／台北市產業局提供
天然氣管線汰換。圖／台北市產業局提供

為了確保台北市瓦斯管線安全無虞，台北市政府產業發展局今天表示，已針對漏氣熱點，在接獲通報後要求瓦斯公司要在第一時間進行汰換，且要求瓦斯公司訂定每年汰換管線目標，近3年每年汰換5萬多公尺管線，皆達成目標值，其中，以大安區為例，去年共汰換7276公尺，為全市最高。

北市產業局表示，針對瓦斯管線汰換計畫，要求四大瓦斯公司應包含計畫性汰換及非計畫性汰換二種，其中計畫性汰換內容為汰換風險較高的管線，包括管齡較高或鄰近學校、醫院、車站及加油或加氣站等周邊一百公尺或曾有漏氣紀錄未達熱點等管線，應優先列入計畫性汰換；非計畫性汰換內容包括因管線漏氣或列入漏氣熱點應於3個月內完成汰換或經評估認定應盡速汰換的管線，北市近3年汰換計畫完成率皆超過百分之百。

產業局表示，2019年及2020年漏氣案件共計1千餘件，漏氣點管線多為鍍鋅鋼管及鑄鐵管，因此要求四大瓦斯公司加速鍍鋅鋼管及中壓鑄鐵管汰換，並列入每年提報的計畫性汰換項目中，其中1971至1980年以前埋設的中壓鑄鐵管及鍍鋅鋼管應於2027年完成汰換，1981至1990年以前埋設的中壓鑄鐵管及鍍鋅鋼管應於2037年完成汰換。

產業局表示，北市府為確保用氣安全，於前年4月30日修訂「台北市公用天然氣事業輸儲設備漏氣檢測及防範計畫」，將漏氣熱點路段自接獲通報日起3個月內進行汰換。產業局將持續檢討四大瓦斯公司汰換管線情形，並定期召開討論會議滾動式修正，以落實管線汰換確保民眾安全。

天然氣管線汰換。圖／台北市產業局提供
天然氣管線汰換。圖／台北市產業局提供
天然氣管線汰換。圖／台北市產業局提供
天然氣管線汰換。圖／台北市產業局提供
天然氣管線汰換。圖／台北市產業局提供
天然氣管線汰換。圖／台北市產業局提供
天然氣管線汰換。圖／台北市產業局提供
天然氣管線汰換。圖／台北市產業局提供

北市

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