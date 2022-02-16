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答謝神明庇佑 賴金山以宮廟名義捐復康巴士回饋社會

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
賴金山（左二）與太太林秀珠（左一），和五股賀聖宮宮主王美雲（左3）一起捐贈 ，由社會局副局長許秀能（右2）和五股區長洪崇璉代表受贈。圖／新北市社會局提供
賴金山（左二）與太太林秀珠（左一），和五股賀聖宮宮主王美雲（左3）一起捐贈 ，由社會局副局長許秀能（右2）和五股區長洪崇璉代表受贈。圖／新北市社會局提供

從事機械製造業的賴金山，數年前因公司發生狀況，他向五股賀聖宮祈求，如能轉危為安，定當回饋社會，後來公司度過危機，他和太太林秀珠今天以五股賀聖宮名義，捐贈一輛復康巴士給新北市政府，希望幫助身障朋友和失能長輩。

賴金山的太太林秀珠長年在五股區公所擔任志工，兩夫妻相當低調，堅持以賀聖宮名義捐贈，以示還願，感恩帝爺公庇佑。

五股賀聖宮宮主王美雲表示，賀聖宮雖於2018年才落成，主祀玄天上帝，亦稱帝爺公，但在籌建之初，即秉持帝爺公濟世救人的信念，號召信眾積極獻身地方公益慈善，如每年捐助國中小學獎助學金，捐贈民生物資給新北市家扶中心、愛維養護中心等服務弱勢的團體，甚至也提供新北市實物銀行。

社會局副局長許秀能表示，賀聖宮位於新五路，是進入五股地區的顯著地標，廟方多年來熱心推動公益，除響應新北市好日子愛心大平台號召，提供弱勢民眾物資外，地下一樓交誼室並成立銀髮俱樂部，每月固定辦理長者共餐並關懷，未來還可望升級為社區照顧關懷據點。

五股區長洪崇璉表示，賀聖宮在去年疫情嚴峻期間，曾多次捐贈各項防疫物資，包括口罩、酒精、防護衣等，是熱心公益的宮廟，也是地方民眾的信仰中心。

家扶中心 巴士 愛心

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