陽光建北加油站開幕 身障者返社會墊腳石

全數僱用身心障礙者的台北市陽光建北加油站今天開幕，站長王顧婷說，身障朋友們會以最真誠的態度「用生命服務你」，但若過程有疏失，希望民眾別太包容，才能幫助身障者再進步。

台北市建北加油站原為中油經營，位於建國北路三段交通樞紐，為前往國道1號前最後一處加油站，108年租約到期後，當地居民為無處加油困擾許久，直到110年勞動局收回土地運用、陽光社會福利基金會接手站體全面更新，並在今天正式開幕。

陽光建北加油站長王顧婷致詞表示，站裡全數僱用身心障礙朋友，目前已有50名員工，除了支持身障者自立就業外，也讓一般民眾透過加油深化對身障者的了解，更藉此提高身障者就業競爭力，鼓勵未來回到一般職場。

加油站服務人員駱大哥說，他因為小兒麻痹的關係，找工作本來就非常困難，加上脾氣不太好，常被誤會、客訴，但經過陽光基金會協助，現在已經可以自然面對客人，甚至擔當大夜班主力。

屬於第1類身心障礙類別的謝阿穎身著中油制服，他笑著表示，過去10幾年都在庇護性職場或陽光加油站工作，如今終於在陽光基金會的協助與鼓勵之下，到家裡附近的一般中油加油站上班。

王顧婷會後向中央社記者指出，一般加油站與陽光加油站的不同在於，前者的服務人員就是在工作，但身障朋友們會很真誠、努力地想要達到消費者的期望，「你會感覺到他們是用生命在服務你」。

不過，王顧婷說，到陽光加油站的缺點是，身障朋友的出錯率還是比一般人高，且如過被問到沒學過的問題，身障朋友就會如同按下時間停止鍵一般呆住、愣掉。

「那是不是會鼓勵民眾給身障朋友多一點包容？」，王顧婷說，大家時常會以為，包容的意思是拍拍身障者的肩膀說聲「沒關係」，但這樣其實反而不是在幫助他們。

王顧婷說，當消費者遇到身障朋友出錯時，希望能向站方反映問題並給予實際的建議，讓站方檢討教學過程及服務流程，進一步降低出錯率，因為身障者最終的目標還是回到一般職場工作，「否則現在多一點包容，出去還是被罵」。

勞動局表示，建北加油站是台北市繼市民加油站及大安加油站後的第3家身障就業社會企業加油站，土地由勞動局提供，但盈虧由陽光基金會自負，且盈餘將100%投入到幫助身障就業裡面，希望民眾一起被身障者加油，同時為身障者加油。