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新北已試辦過高中第1節課前自主學習 成效良好

中央社 / 新北16日電

新北市府今天表示，109學年度已先試辦高中生第1節課前，規劃彈性自主學習，讓作息回歸教育本質，並培養學生責任感與行動執行力；後續也將規劃相關學生安全與通勤配套措施。

學生團體呼籲國高中延後上學，引起社會正反意見討論。教育部長潘文忠15日說，目前將朝第1節課前不考試、增加學生自主規劃空間著手，相關政策預計3月初公布。

新北市長侯友宜今天在市政會議後接受聯訪，被問到看法時表達樂觀其成與尊重；他說，高中生已有獨立思考判斷的能力，要讓學生多點參與的機會，之前已要求第一節課前的朝會、早自習，要尊重高中生選擇，讓他們擁有更多的思考判斷空間。

侯友宜說，新北市早就有學校實施過，成效很好，高中學生可在這段時間選擇想做的職業發展、依照興趣逐夢。

新北市政府教育局長張明文接受中央社記者訪問表示，學生為學習主體，108課綱的核心素養強調學生自主行動能力。在校作息規劃應回歸教育本質，基於學生個別需求，讓孩子有自主規劃上課前學習活動的彈性，可培養學生責任感，也能訓練行動執行力。

張明文說，教育局自109學年度起，已試辦開放高中職每週可規劃部分天數，讓學生在第1節課前自主學習。運作方式由學生、教師及家長代表溝通，並經校務會議通過後實施。

板橋高中校長賴春錦表示，學校109學年度起，將週一、三到校時間調整為上午8時，並自110學年度第1學期開始實行每日8時到校。校園內可看到學生在教室自習、完成作業、或在戶外空間討論課業、執行自主學習計畫、在操場運動或社團活動。

淡水商工校長於賢華表示，學校自109學年度起，每週一、四實施學生自主規劃學習時間；教師也指導學生自主學習課程，如園藝科澆養花樹或照顧校貓、校犬，1年多來，愈來愈多學生參與運動或各項學習課程。

教育局說，目前新北市高中職大多安排2日由學生自主彈性運用；後續將因應中央新制，部分學生可能提早到校，通學時間會延長；考量學生安全、學校導護管理人力配置及教師到校問題，將邀學生、教師及家長代表研議配套措施，以確保學生安全、不擾動學校現行運作為原則，規劃符合學校特性的作息規定。

自主學習 教育局

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