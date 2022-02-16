影／鳳鳴臨時站後年完工啟用 無人車站引治安疑慮

交通部長王國材今天上午到新北市鶯歌區視察台鐵鳳鳴臨時站工程進度，新北市議員蘇泓欽質疑，由於鳳鳴臨時站為無人簡易車站，擔心未來臨時站啟用後行人動線不明無人引導，甚至因無人管理引發治安疑慮，王國材則現場表示，臨時站啟用初期一定要派員，並視狀況決定是否長期進駐。

位在新北市鶯歌區的鳳鳴臨時站，由於地方上民眾迫切渴望公共運輸系統，但配合桃園鐵路地下化計畫，鳳鳴永久站預計2030年才能完工啟用，為讓鳳鳴區民眾盡早有車站可使用，交通部鐵道局規劃鳳鳴臨時站，預計2024年11月完工啟用。

鳳鳴臨時站採無人簡易站型式規劃，月台寬3公尺、長220公尺，增設雨遮設施。總計畫經費6.1億元。採用將來易拆、易回收材料，以利臨時站建設過程減少程序干擾。

今天上午交通部長王國材、立法委員蘇巧慧視察工地現場，蘇巧慧表示，鶯歌鳳鳴地區人口相當多，新興市鎮急需便利交通系統，鳳鳴車站20年前就已提出需求，但始終未完成，直到部長王國材提出簡易車站計畫，臨時站才開始規劃興建。

交通部長王國材則表示，配合桃園2030年完工的鐵路地下化，鳳鳴永久站也需要在8年時間才能啟用，對鳳鳴地區民眾而言時間太久，因此於臨時軌新增鳳鳴臨時站，可大幅縮短民眾等待車站啟用時間。 他說，臨時軌設臨時站是全新模式，鐵路立體化工程至少要10年，利用臨時站是好的模式，未來持續朝這方向進行。

另外，新北市議員蘇泓欽擔心，鳳鳴臨時站為簡易車站，未來以無人管理為主，擔心車站啟用後行人動線不明、甚至產生治安隱憂。王國材對此表示，新站啟用一定會派人進駐、引導，未來視狀況再研議調整，待鳳鳴永久站啟用後，臨時站也可規劃為停車場、綠地等其他用途，將再視當地民意與新北市府配合規劃。