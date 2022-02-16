快訊

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／侯友宜：從事公職至今沒有侯家軍、也不可報侯家軍

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，他一直鼓勵年輕朋友多為國家、人民做事，侯也強調沒有所謂的侯家軍，任何人都不可以報侯家軍。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，他一直鼓勵年輕朋友多為國家、人民做事，侯也強調沒有所謂的侯家軍，任何人都不可以報侯家軍。記者江婉儀／攝影

新北市副發言人戴湘儀、呂家愷及市長秘書吳訓孝，昨天宣布投入2022選舉。被問及是否鼓勵3人參加戰鬥藍，新北市長侯友宜表示，他一直鼓勵年輕朋友多為國家、人民做事，侯也強調沒有所謂的侯家軍，任何人都不可以報侯家軍。

侯友宜表示，每一個年輕人一定要選擇做自己，要選擇他自己的路，一定要有他的價值跟夢想，他一直鼓勵年輕朋友多為國家、人民做事，更為新北市多做一點奉獻跟犧牲，這才是應有的態度，只要跟他接觸過的年輕人，只要夠優秀，也願意做，都會給予鼓勵，並不一定是曾經同事過。

侯友宜說，從他從事公職的那一天到現在為止，不管是警界還是在新北市政府當市長、當副市長，這麼多年來沒有所謂的侯家軍，任何人都不可以報侯家軍，只有選擇做自己，要贏得人民的信賴，靠自己努力做事，靠自己的熱情跟價值去築夢，這才是最重要的。

侯友宜表示，所以他都給予期待、祝福、加油，希望新北市在選舉的過程當中，因為有這些年輕人願意多奉獻，多讓新北市有做選擇做事的人才培育的機會，他都心存感激。

國民黨提議要讓青年加權有50%以上，侯友宜說，國民黨做了對年輕人的鼓勵，不管用什麼任何方式，只要是對年輕人是一種正向的，他覺得都是好事。

侯友宜

延伸閱讀

影／新北疫情相對穩定 侯友宜:若有大變化要觀察到28日

影／中央研擬鬆綁邊境管制 侯友宜：看這4指標

影／高中生延後到校時間 侯友宜：利用時間築夢是好事

侯家軍宣布參選有奧援？葉元之、卓冠廷為競選資源槓上

相關新聞

新店網美勝地「青立方」確定掰！工務局：兩周沒改就強拆

新北新店網美勝地青立方餐廳遭檢舉是大違建，期間卻一直未改善，如今將面臨遭拆除命運。新北工務局表示，從昨起給予業者兩周時間...

新北推2030三環六線願景 侯友宜：翻轉新北靠軌道建設

新北市捷運局提出「2030三環六線願景」，待所有工程完工後，捷運路網長度達139公里、有121座車站，新北市長侯友宜說：...

京站關、北門開 北市第23期仍設13處中型接種站

中央第23期疫苗今上午10時起分流預約，此期僅開放第3劑疫苗，並於2月21日開始接種。台北市因應此期疫苗預約，提供29萬...

新店火災事故頻傳 藍議員參選人盼加速都更、落實檢查

新店近日多起火災事故，新北市議員擬參選人游皓麟盼政府能加速都更、落實檢查等，以防災害再發生。新北消防局呼籲，老舊公寓民眾...

淡水青商會元宵猜燈謎 傳承30年老傳統

昨(15)日元宵節夜晚，由淡水青商會與清水巖祖師廟在清水巖祖師廟前方舉辦一場傳承30年傳統的元宵猜燈謎活動，準備獎品也相當豐富，包括了電冰箱、腳踏車等家電，讓大家渡過歡樂的元宵節。

淡水提燈夜遊老街 滬街樂元宵體驗古早文化

一年一度的元宵節，在淡水的重建街道，也有一群大手攜小手，民眾齊聚準備要來提燈籠走老街，由淡水街道文化促進會、淡水紅樓共同發起的「滬街樂元宵」提燈、點亮重建街活動，今年則是邁入第十年，在這一條淡水最老的街道，感受傳統節慶與歷史文化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。