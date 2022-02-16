影／侯友宜：從事公職至今沒有侯家軍、也不可報侯家軍

新北市副發言人戴湘儀、呂家愷及市長秘書吳訓孝，昨天宣布投入2022選舉。被問及是否鼓勵3人參加戰鬥藍，新北市長侯友宜表示，他一直鼓勵年輕朋友多為國家、人民做事，侯也強調沒有所謂的侯家軍，任何人都不可以報侯家軍。

侯友宜表示，每一個年輕人一定要選擇做自己，要選擇他自己的路，一定要有他的價值跟夢想，他一直鼓勵年輕朋友多為國家、人民做事，更為新北市多做一點奉獻跟犧牲，這才是應有的態度，只要跟他接觸過的年輕人，只要夠優秀，也願意做，都會給予鼓勵，並不一定是曾經同事過。

侯友宜說，從他從事公職的那一天到現在為止，不管是警界還是在新北市政府當市長、當副市長，這麼多年來沒有所謂的侯家軍，任何人都不可以報侯家軍，只有選擇做自己，要贏得人民的信賴，靠自己努力做事，靠自己的熱情跟價值去築夢，這才是最重要的。

侯友宜表示，所以他都給予期待、祝福、加油，希望新北市在選舉的過程當中，因為有這些年輕人願意多奉獻，多讓新北市有做選擇做事的人才培育的機會，他都心存感激。

國民黨提議要讓青年加權有50%以上，侯友宜說，國民黨做了對年輕人的鼓勵，不管用什麼任何方式，只要是對年輕人是一種正向的，他覺得都是好事。