快訊

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

新北疫情掌握傳播鏈 力拚疫苗第3劑5成涵蓋率

中央社 / 新北16日電

新北市政府今天表示，新北COVID-19感染源很清楚，疫情朝穩定方向發展，將觀察到21日，盼落實把關，嚴格做好防疫；追加疫苗第3劑朝涵蓋率5成邁進，愈快達到愈能多層保障。

新北市長侯友宜與市府團隊今天在市政會議開會前，舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫會議，聽取衛生局長陳潤秋等人報告。

侯友宜在會中表示，謹慎面對疫情發展不需恐慌，包括嘉聯益電子廠員工染疫等確診案件，都能掌握傳播鏈儘速解決後續防疫，因此，只要認真去做，清楚掌握病毒來源，就能夠判斷疫情走向。

侯友宜表示，春節至今僅有零星確診個案，多數是居家隔離採檢陽性，或是隔離期間陰轉陽；新北市穩定掌握疫情走向，春節假期結束後至今已經1個星期，但仍要觀察後續變化至21日，密切注意鄰近台北與桃園市、南部疫情是否朝好的方向走。

他表示，因新北市是移民的故鄉，移居人口約300萬人，春節期間大量人流移動，加上鄰近桃園市日前疫情嚴重，新北面對防疫挑戰較嚴峻，須透過社區篩檢站或醫療體系找出潛在的確診個案。

他說，新北燈會、平溪天燈施放等大型活動，都能將防疫做得好，往後落實中央放寬宗教活動的規範，是守住防疫的基本核心。只要境內疫情穩定、全球疫情趨緩後，邊境將逐漸鬆綁，新北目前防疫政策主軸是全力追趕疫苗接種第3劑的施打速度。

依據衛生局統計，新北COVID-19疫苗接種第1劑涵蓋率為8成3，第2劑為7成8，第3劑為3成4；侯友宜要求鼓勵民眾施打，追加接種第3劑提升至5成，讓保護力涵蓋更廣。

侯友宜會後接受媒體聯訪時表示，邊境管制鬆綁需觀察4項指標，包括全球疫情發展、追加第3劑疫苗涵蓋率、醫療量能支撐能力及境內疫情變化，如果都朝好的方向走，邊境鬆綁是未來要走的路。

他說，新北確診個案多數是居家隔離採檢陽性，或隔離期間陰轉陽，嘉聯益電子工廠的基因定序出爐，與桃機、西堤、亞旭等案相關；林口某學校停課，感染源是個案曾到外婆家，接觸高雄、苗栗的確診者；汐止手搖飲店個案與桃機相關，現階段仍要努力守好疫情。

侯友宜說，新北市從爆發Omicron變異株疫情以來，至今沒有加嚴管制措施，當然沒有微解封問題，新北採取的策略方向是全面戒備、戒慎恐懼，落實防疫措施，讓民眾保有安全新型態生活。

疫情 侯友宜

延伸閱讀

影／新北疫情相對穩定 侯友宜:若有大變化要觀察到28日

影／中央研擬鬆綁邊境管制 侯友宜：看這4指標

影／高中生延後到校時間 侯友宜：利用時間築夢是好事

侯家軍宣布參選有奧援？葉元之、卓冠廷為競選資源槓上

相關新聞

新店網美勝地「青立方」確定掰！工務局：兩周沒改就強拆

新北新店網美勝地青立方餐廳遭檢舉是大違建，期間卻一直未改善，如今將面臨遭拆除命運。新北工務局表示，從昨起給予業者兩周時間...

新北推2030三環六線願景 侯友宜：翻轉新北靠軌道建設

新北市捷運局提出「2030三環六線願景」，待所有工程完工後，捷運路網長度達139公里、有121座車站，新北市長侯友宜說：...

京站關、北門開 北市第23期仍設13處中型接種站

中央第23期疫苗今上午10時起分流預約，此期僅開放第3劑疫苗，並於2月21日開始接種。台北市因應此期疫苗預約，提供29萬...

新店火災事故頻傳 藍議員參選人盼加速都更、落實檢查

新店近日多起火災事故，新北市議員擬參選人游皓麟盼政府能加速都更、落實檢查等，以防災害再發生。新北消防局呼籲，老舊公寓民眾...

淡水青商會元宵猜燈謎 傳承30年老傳統

昨(15)日元宵節夜晚，由淡水青商會與清水巖祖師廟在清水巖祖師廟前方舉辦一場傳承30年傳統的元宵猜燈謎活動，準備獎品也相當豐富，包括了電冰箱、腳踏車等家電，讓大家渡過歡樂的元宵節。

淡水提燈夜遊老街 滬街樂元宵體驗古早文化

一年一度的元宵節，在淡水的重建街道，也有一群大手攜小手，民眾齊聚準備要來提燈籠走老街，由淡水街道文化促進會、淡水紅樓共同發起的「滬街樂元宵」提燈、點亮重建街活動，今年則是邁入第十年，在這一條淡水最老的街道，感受傳統節慶與歷史文化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。