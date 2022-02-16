新北疫情掌握傳播鏈 力拚疫苗第3劑5成涵蓋率

新北市政府今天表示，新北COVID-19感染源很清楚，疫情朝穩定方向發展，將觀察到21日，盼落實把關，嚴格做好防疫；追加疫苗第3劑朝涵蓋率5成邁進，愈快達到愈能多層保障。

新北市長侯友宜與市府團隊今天在市政會議開會前，舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫會議，聽取衛生局長陳潤秋等人報告。

侯友宜在會中表示，謹慎面對疫情發展不需恐慌，包括嘉聯益電子廠員工染疫等確診案件，都能掌握傳播鏈儘速解決後續防疫，因此，只要認真去做，清楚掌握病毒來源，就能夠判斷疫情走向。

侯友宜表示，春節至今僅有零星確診個案，多數是居家隔離採檢陽性，或是隔離期間陰轉陽；新北市穩定掌握疫情走向，春節假期結束後至今已經1個星期，但仍要觀察後續變化至21日，密切注意鄰近台北與桃園市、南部疫情是否朝好的方向走。

他表示，因新北市是移民的故鄉，移居人口約300萬人，春節期間大量人流移動，加上鄰近桃園市日前疫情嚴重，新北面對防疫挑戰較嚴峻，須透過社區篩檢站或醫療體系找出潛在的確診個案。

他說，新北燈會、平溪天燈施放等大型活動，都能將防疫做得好，往後落實中央放寬宗教活動的規範，是守住防疫的基本核心。只要境內疫情穩定、全球疫情趨緩後，邊境將逐漸鬆綁，新北目前防疫政策主軸是全力追趕疫苗接種第3劑的施打速度。

依據衛生局統計，新北COVID-19疫苗接種第1劑涵蓋率為8成3，第2劑為7成8，第3劑為3成4；侯友宜要求鼓勵民眾施打，追加接種第3劑提升至5成，讓保護力涵蓋更廣。

侯友宜會後接受媒體聯訪時表示，邊境管制鬆綁需觀察4項指標，包括全球疫情發展、追加第3劑疫苗涵蓋率、醫療量能支撐能力及境內疫情變化，如果都朝好的方向走，邊境鬆綁是未來要走的路。

他說，新北確診個案多數是居家隔離採檢陽性，或隔離期間陰轉陽，嘉聯益電子工廠的基因定序出爐，與桃機、西堤、亞旭等案相關；林口某學校停課，感染源是個案曾到外婆家，接觸高雄、苗栗的確診者；汐止手搖飲店個案與桃機相關，現階段仍要努力守好疫情。

侯友宜說，新北市從爆發Omicron變異株疫情以來，至今沒有加嚴管制措施，當然沒有微解封問題，新北採取的策略方向是全面戒備、戒慎恐懼，落實防疫措施，讓民眾保有安全新型態生活。