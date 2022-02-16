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葉元之批用游錫堃資源「看板一堆」山田摩衣：黑函攻擊

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨正國會山田摩衣遭批，用立法院長游錫堃資源在多處掛看板。本報資料照片
民進黨正國會山田摩衣遭批，用立法院長游錫堃資源在多處掛看板。本報資料照片

新北藍綠陣營為「侯家軍」參選隔空交火，國民黨議員葉元之昨日批評，同選區的民進黨擬參選人山田摩衣，運用立法院長游錫堃的職務，讓全國性的公會支持她，其中也包括看板。山田先是澄清都是勤走基層，支持者相挺，今日再回應要葉提出明確事證，而非用黑函攻擊其他人。

新北市府前副發言人戴湘儀、呂家愷及前市長室秘書吳訓孝昨一起宣布參選議員，引發民進黨擬參選人卓冠廷質疑他們有市府奧援。而身為市府前副發言人的葉元之則回嗆，山田摩衣也運用游錫堃的資源，看板掛很多。

對此，山田昨日澄清說，絕對沒有收受游的任何私下資源挹注，只有游得到理念傳承。同時也解釋，看板是過去十年在幕僚工作經歷中，認識的鄉親及支持者所相挺，或者拜票時認識的鄉親所贊助懸掛，還有部分看板，因為經費不足而婉拒。

不過葉元之認為，板橋地方人士都說，游錫堃利用立法院長的職務，透過全國性的公會，請板橋社團支持山田，其中包括找看板，「立法院長都開口了，大家敢不借看板嗎？」直說看不慣民進黨雙標嘴臉。山田今再度回應葉的批評，認為葉是不實指控，要他提出明確事證，而非用地方傳言的黑函攻擊其他候選人，挑起對立不是選民樂見的。

民進黨 立法院

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