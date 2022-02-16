影／新北疫情相對穩定 侯友宜:若有大變化要觀察到28日

春節期間民眾除返鄉也往來各縣市出遊，新北市長侯友宜表示，他最擔心春節期間人口移動，是否會疫情大爆發，雖然新北疫情穩定，但仍要觀察到21日，如果有大的變化要到28日，若都穩定就看隔壁縣市跟南部。

侯友宜表示，全球疫情慢慢舒緩下降，部分國家邊境逐漸鬆綁，但少數國家疫情嚴重像隔壁香港、韓國疫情比較嚴重，台灣疫情相對穩定。

侯友宜說，他最擔心春節期間人口移動，是否會疫情大爆發，因為新北市是移居的城市，移居到新北市的居住人口，在400萬人口中，最少有3分之2由各縣市移居到新北，加上桃園市前一段時間疫情嚴重，因此春節移動上防疫的壓力更有挑戰。

侯友宜表示，春節在2月7日結束，在這2周觀察整個狀況，新北這幾天個案比較多，但都很快釐清感染源，包含嘉聯益的基因定序跟亞旭、西堤有關，包括林口某學校停課跟汐止個案，這些感染源很清楚，該匡列或居家隔離、嘉聯益是否復工該二採的，把防疫做好才是關鍵，新北會謹慎面對疫情，但不需要恐慌，只要把傳染鏈掌握清楚，就能快速解決。

侯友宜表示，昨天嘉聯益個案是二採復工被找到的，春節到今天16號約一周，雖有零星個案出來，這些傳播鏈都可以找到感染源，新北市疫情雖然穩定，但仍要觀察7號到21日的變化，如果有大的變化要觀察到28號，如果都很穩定，要看隔壁包含台北、桃園及南部縣市，如果都穩定才是朝好的方向走。

另外，侯友宜說，追加打第三劑疫苗很重要，目前新北市第一劑覆蓋率有8成3，第二劑有7成8，第三劑有3成4，如果衝到6成，對於群體免疫有更多幫助，也要鼓勵比較早打第二劑的長者追加。