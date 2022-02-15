北市老舊天然氣管線多 議員批更換速度慢彷彿未爆彈

台北市內湖區湖光市場1月25日深夜傳出瓦斯外洩，讓周邊居民徹夜難眠。台北市議員李明賢向台北市政府產業發展局調閱資料後發現，北市老舊天然氣管線太多，包括博愛特區所在的中正區共有四區老舊管線占比超過三成，且汰換速度牛步，大安區從2019年起管線汰換長度居然掛零，彷彿到處都有「未爆彈」。北市產業發展局回應，北市去年表外管漏氣632件，每年都有計畫優先更換老舊管線，且更換長度逐年增加，但因線路都在地下，要短時間內大規模更新有難度。

李明賢表示，台北市有四家公用天然氣事業，根據市府統計，截至去年12月，中正、大安、松山和大同四區1980年以前的管線占總管線比率超過三成，中正區更高達37%。

李明賢說，根據天然氣事業法第51條，天然氣管線因發生腐蝕或其他現象，有影響安全之虞，應立即汰換，北市府的更新標準卻是一百公尺內有兩處破掉漏氣才要換，這對民眾來說，就像地下未爆彈，汰換速度太慢，像是有31%老舊管線的大安區，2019年至今的汰換長度居然掛零。

李明賢說，對於天然氣漏氣的標準，天然氣事業和消防局的標準居然不同，湖光市場天然氣外洩，天然氣事業人員用PPM標準測量，說現場很安全沒有漏氣，但消防局用LEL標準，一測表示超標，有安全疑慮，他認為應該統一採用消防局的標準。

產發局表示，北市2019和2020年通報的表外管漏氣共1099件，去年則為632件，消防局和天然氣事業對漏氣標準並沒有不一，只是單位不同，兩者間轉換只是換算，現在標準都已統一改為LEL標準了。

產發局表示，換天然氣管線並非說挖就挖，地下還有很多其他管線，有些路段還不能挖，大規模施工會影響市民生活和交通，所以每年都依計劃汰換，且每年的長度不能低於前兩年汰換的平均值，今年計畫的長度是5萬5330公尺，去年是5萬4439公尺。

產發局表示，從數據看來大安區2019年似乎就沒有汰換管線，其實每年都有計劃性地汰換，一百公尺內兩處漏氣就要更換那是加強型的計畫，要和每年計畫更換的長度合併來看，且百公尺內兩處漏氣的管線更換時汰換長度是兩倍，未來管線汰換除了加強版外，更換都會以老舊管線優先，老舊管線較多的行政區的完成時程會較早。