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麗星台灣資遣28人未先通報 北市勞動局將開罰

中央社 / 台北15日電

經營麗星郵輪的雲頂香港公司傳出破產危機，台北市勞動局今天表示，雲頂香港旗下的麗星台灣服務公司在1月31日資遣28人，未依法在60天前通報大量解僱，將開罰10萬元到50萬元。

台北市勞動局今天透過文字訊息表示，麗星台灣服務股份有限公司去年11月的勞保人數為32人，於111年1月28日線上通報將在31日資遣28人，未於60天前通報並提交大量解僱計畫書，已涉嫌違反「大量解僱勞工保護法」規定。

勞動局指出，已發函限期麗星台灣服務公司陳述意見，後續將依裁處程序辦理，開罰新台幣10萬元到50萬元，且公司仍應給付原預告期間的工資。

此外，勞動局說明，雲頂香港在台灣另有一家分公司為麗星旅行社股份有限公司，這家公司原勞保人數為8人，同樣在今年初解僱7人，但因公司人數未滿10人，不適用「大量解僱勞工保護法」規定。

資遣 北市

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