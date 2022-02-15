影／來自天燈的祝福 20呎插畫風格美麗主燈飄向夜空

新北市平溪元宵節「十分場」今晚美麗登場，分成8波共施放1200盞天燈。今年主燈是以插畫風格繪製的20呎「新北品牌主燈」，在第2波150盞民眾施放的天燈伴隨下冉冉升空。新北市副市長謝政達在主燈寫下「平安祥虎」，祝福台灣疫情早日退散，再創觀光新巔峰。

今年平溪天燈節分成平溪場和十分場，平溪場上周末在平溪國中舉行，十分場今晚6點在十分廣場登場。活動分8波施放天燈，每波150盞，合計1200盞。

每波施放天燈都有安排主燈升空， 20呎「新北品牌主燈」在6點半多第2波升空，另外7波8呎主燈主題，分別為新北市景點十分瀑布、林口水牛坑、十三層遺址、林家花園、瑞芳鼻頭角步道、瑞芳象鼻岩和十分老街。

謝政達說，今晚20呎大型主燈以插畫風格，繪製新北代表性的國際級觀光品牌，希望以平溪天燈節作為開端，帶領大家認識新北觀光品牌新美學。市府將以貢寮國際海洋音樂祭、新北歡樂耶誕城，還有青春山海線、微笑山線、淡蘭古道和萬金石馬拉松等活動和旅遊路線，打造專屬新北市的城市品牌，在國際上發光發熱。

謝政達隨後和新北市副議長陳鴻源夫婦等人，分別在主燈寫下祝福文字。謝寫下「平安祥虎」，希望虎年大家「平安尚好」，希望疫情結束之後，民眾能夠儘快復正常生活。最後大家一起點燃天燈，20呎新北品牌主燈與民眾施放的百餘盞天燈順利飄上夜空。

新北市觀光旅遊局表示，平溪天燈節獲Fodor's列為全球14大「此生必遊」經典節慶，與巴西嘉年華、德國慕尼黑啤酒節齊名。今天是元宵節，春耕季節在這一天展開，在天燈寫上祝福、願望，向上天祈求一年平安，成為每年台灣元宵盛事。