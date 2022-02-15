中和藤寮坑溝慶元宵 除豐富生態還能體驗繽紛燈籠

今日就是元宵節，新北水利局在中和藤寮坑溝沿線佈置多彩燈籠，時間從今起一個月，讓民眾在觀賞豐富多樣生態的同時，也能在夜間體驗繽紛節慶氛圍，享受城市綠水澗。

水利局指出，新北去年完成中和藤寮坑溝的整治，適逢元宵節，特別佈置上繽紛多彩燈籠，呼應河川生命力恢復後的生物多樣性，展期從今起一個月，歡迎民眾沿燈籠光廊欣賞鳥類、蜻蜓、蝶類及功能植栽等生物。

水利局說明，藤寮坑溝水環境營造工程共耗時17個月，團隊將混凝土三面光河道，營造為都市型近自然河川，提供適合動植物的友善環境，恢復河川生命力，物種的數量從原本的33種變成現在的59種、總個體隻數也從227隻增加為541隻，後續期待出現螢火蟲等難得可貴的先驅物種。

陸域營造的部分，員山橋至中正三橋間450公尺範圍內，自行車道及沿線散步綠帶寬度從原本的2.5公尺擴增至5.4公尺，達成人車分流的人本環境，同時依照不同的空間主題搭配燈光，營造浪漫的夜間散步氣氛，歡迎民眾在後疫情時代出門運動，加強自身防護力並享受城市綠水澗。