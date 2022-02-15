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中和藤寮坑溝慶元宵 除豐富生態還能體驗繽紛燈籠

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
夜間路廊元宵繽紛彩燈。圖／新北水利局提供
夜間路廊元宵繽紛彩燈。圖／新北水利局提供

今日就是元宵節新北水利局在中和藤寮坑溝沿線佈置多彩燈籠，時間從今起一個月，讓民眾在觀賞豐富多樣生態的同時，也能在夜間體驗繽紛節慶氛圍，享受城市綠水澗。

水利局指出，新北去年完成中和藤寮坑溝的整治，適逢元宵節，特別佈置上繽紛多彩燈籠，呼應河川生命力恢復後的生物多樣性，展期從今起一個月，歡迎民眾沿燈籠光廊欣賞鳥類、蜻蜓、蝶類及功能植栽等生物。

水利局說明，藤寮坑溝水環境營造工程共耗時17個月，團隊將混凝土三面光河道，營造為都市型近自然河川，提供適合動植物的友善環境，恢復河川生命力，物種的數量從原本的33種變成現在的59種、總個體隻數也從227隻增加為541隻，後續期待出現螢火蟲等難得可貴的先驅物種。

陸域營造的部分，員山橋至中正三橋間450公尺範圍內，自行車道及沿線散步綠帶寬度從原本的2.5公尺擴增至5.4公尺，達成人車分流的人本環境，同時依照不同的空間主題搭配燈光，營造浪漫的夜間散步氣氛，歡迎民眾在後疫情時代出門運動，加強自身防護力並享受城市綠水澗。

水利局提醒，繽紛多彩燈籠布制於中和中正三橋至中正四橋間，從中和國民運動中心步行約5分鐘即可到達，民眾也可搭乘橘5或10、908、201、307、57、10、706、628、908、311、214、201、275等路線公車，至「連城路口」或「海外公司」站下車，步行約100公尺即到達。

日間路廊元宵繽紛彩燈。圖／新北水利局提供
日間路廊元宵繽紛彩燈。圖／新北水利局提供
生態維護在地自主巡守隊成員、里長林達提燈籠慶元宵。圖／新北水利局提供
生態維護在地自主巡守隊成員、里長林達提燈籠慶元宵。圖／新北水利局提供

水利局 元宵節 新北

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