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送湯圓提燈 汐光課陪中心童暖暖過元宵

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪到汐光兒童課陪中心送新北市小提燈，並且還準備了熱騰騰的紅豆湯圓，要讓小朋友暖暖過元宵。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪到汐光兒童課陪中心送新北市小提燈，並且還準備了熱騰騰的紅豆湯圓，要讓小朋友暖暖過元宵。 圖／觀天下有線電視提供

汐止社后地區的汐光兒童課陪中心，一直以來免費幫一些弱勢家庭小朋友做課後輔導，今(15)日是元宵節，新北市議員張錦豪除了送新北市小提燈，並且還準備了熱騰騰的紅豆湯圓，要讓小朋友暖暖過元宵。

新北市議員張錦豪表示，今天是2月15日元宵節，所以，特別帶著新北市政府的虎年小提燈，讓小朋友可以帶回去diy，晚上可以提燈籠，另外，為了應景也帶了二十幾碗的紅豆湯圓，希望能夠帶給汐光課陪中心的小朋友感受到溫暖，長久以來，汐光課陪老師都一直在照顧弱勢高風險家庭的孩子，因此，在節日的時候來關心，小小的心意，希望讓孩子們過一個溫暖快樂的元宵節。

汐光兒童課陪中心老師周秀芬說，真的很感謝張錦豪議員每一次過節的時候都會來關心，因此，這些孩子都比較欠缺愛，議員這麼忙，但都會來關心這些孩子真的很感動，帶來燈籠還有每人一碗紅豆湯圓，也讓小朋友有過節的氣氛。

元宵節 湯圓

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