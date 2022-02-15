汐止多雨長青苔太髒 禮門里志工清理門面

汐止區禮門里就位在高速公路交流道旁，也等於是汐止門面，再加上里內有基隆河的綠色廊道，每天都吸引好多人運動休閒，只是過年後，汐止多雨，包括步道紅磚及牆壁都長青苔很髒，就連入口意象也一樣，所以，里長李朝發也和志工花了好幾天的時間，清理門面。

禮門里長李朝發表示，因為汐止多雨，包括人行道或是階梯都容易長青苔濕滑，擔心民眾跌倒，另外，地面也髒污，影響景觀市容，所以，就和志工一起用高壓水注清洗，讓禮門里門面能夠煥然一新。

過年後，志工沒閒著，開始清理週邊環境，重點就在清理門面，從大同路接禮門街，因為，汐止經常下雨，很多地方都長滿青苔，所以，有志工拿著工具將人行道旁的階梯，把厚厚一層的綠色青苔全都刮除，另外，在進入基隆河綠色廊道的步道，原本地面紅白磚都已經幾乎髒污到分不清顏色，但是志工拿著高壓水槍一塊一塊慢慢清，現在整個變明亮乾淨，最重要的是走過去不會濕滑危險。

從綠色廊道到會呼吸的道路，是附近居民的散步休閒場所，尤其最近炮杖花大開，只見橘色一串串從棚架垂落真的很美，一旁櫻花樹也開了，吸引好多人賞花，所以，里長志工合力清理門面，包括裝置藝術腳踏車都重新油漆，而這個高擺在棚架上頭的渡船，志工們也辛苦的爬上去清理，雖然，志工說不怕高，但清洗起來還是不輕鬆。

志工說，清理起來很累，因為，人行道磚上都是青苔，所以，得要用高壓水注開最強的沖，青苔才會跑出來，拿著高壓水搶幾乎都九十度舉躬彎腰，不輕鬆，但是，清一清都會變乾淨，還有後方的渡船也有爬梯子上去清，爬上爬下，將整個裝置藝術都清乾淨，看起來比較舒服。