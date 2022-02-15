淡水機車待轉區塞滿滿 地方要求加寬加大

新北市淡水區輕軌紅樹林站前方，中正東路與八勢一街路口的機車待轉區，每次停等都會有大量的機車，甚至排隊到了車道上，影響後方車流，因此，新北市議員鄭宇恩邀集相關單位前來會勘，要求加寬加大解決問題。

新北市議員鄭宇恩表示，接獲民眾反映，中正東路轉八勢一街的機車待轉格每逢上下班尖峰時間總是爆滿，迫使許多機車騎士違規行駛在槽化線上，後方車流也因此受到影響，這次會勘邀集新北市交通局及捷運公司等相關單位一起協調，決議在兼顧行人空間的前提下，將待轉格加大。

為了讓機車騎士在待轉區停等，能夠依照區域內方格大小來充份使用空間，未來也會裝設告示牌面提醒機車騎士盡量往前移動，路中間的槽化線也一併配合縮小，增加待轉格容車空間，也檢討通行效率，也希望在多方配合改善之下，能夠解決待轉區機車塞車問題，讓用路人更加安全。