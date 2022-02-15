路面坑洞又沒路燈 台2線75-78k終要改善

立委賴品妤服務處接獲民眾陳情，過年返鄉回家，台2線道路大小坑洞不斷，尤其75-78k處更是因為沒有路燈，夜間行車行線不佳，易有危險疑慮，今(15)日立委賴品妤服務處會勘，路權單位也承諾會逐一改善，讓行車更安全順暢。

一台台呼嘯而過的大貨車，即使接近路口，依然沒有放慢速度，這是瑞芳台2線海濱地區民眾的日常，路面長期經過重壓，加上東北季風雨季的侵襲，路面常常是坑坑洞洞，無奈因為一直下雨，只能用補丁的方式，破哪補哪，加上部分路段因為夜間照明不足，導致行車視線不佳，引起民怨。

議員林裔綺服務處主任蘇有德說，道路平整一直都是政府所著重的項目，不過，來到台2線75-78k處這段，還是都是一堆坑坑洞洞，補了又補的痕跡，清晰可見，這也讓民眾相當詬病，尤其這裡大車經常來往，也因為坑洞，常出現巨大聲響，實在擾民。

立委賴品妤服務處主任賴錫聰說，目前路權單位針對夜間照明部分，將在中線加設貓眼石盼解決問題，另外路面不平整的情形，將會分階段進行重新開挖鋪設，全面洗鋪讓用路安全更有保障。