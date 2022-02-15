回收物發揮巧思 瑞芳龍興里狗便袋箱好萌

瑞芳區龍興里今年是第八年參與新北市環保局所舉行的里環境認證評比，今年龍興里推出用回收物打造便民的狗便袋箱，就放置在里內的公共空間，超萌可愛的外型，再加上零花費，也讓這狗便袋箱大受歡迎。

瑞芳區龍興里這幾年不論是硬體建設或是環境美化，都做得有聲有色，有賴於里辦公室與社區發展協會相互合作，共同打造更宜居的環境，新北市環保局舉辦的里環境認證評比，龍興里更是年年不缺席，今年已經是第八度參加，這次更推出了更多創意巧思，散布在里內各角落。

龍興里長黃錫基說，里內遛狗的民眾不少，所以留下狗黃金的人也大有人在，為了讓民眾可以在遛狗時，方便清理狗黃金，特別拿資源回收物再利用，打造五個獨一無二的狗便袋箱，超萌可愛的外型，大受歡迎。

另外在龍興社區活動中心門口一隅，也有令人眼睛為之一亮的綠植背景牆，這可是龍興社區發展協會理事長郭清河的創意，他說，仔細一看，就會發現牆面是用廢棄的棧板釘上而成，看起來有線條美化，牆面也不易濕滑，讓綠美化的創意更進一步落實在社區的角落裡。