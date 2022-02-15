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天燈節慶元宵 十分廣場放天燈20呎插畫風格主燈亮相

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市平溪元宵節「十分場」今晚登場，吸引遊客參加，並在裝置藝術前拍照留下回憶。記者邱瑞杰／攝影
新北市平溪元宵節「十分場」今晚登場，吸引遊客參加，並在裝置藝術前拍照留下回憶。記者邱瑞杰／攝影

新北市平溪元宵節「十分場」今晚登場，不少遊客先到十分瀑布遊玩，傍晚時慢慢往十分廣場聚集，等待施放天燈。今晚主燈是以插畫風格繪製的20呎「新北品牌主燈」，安排新北副市長謝政達與來賓題字祈福，希望疫情早日退散，再創台灣觀光新巔峰。

新北市觀光旅遊局表示，平溪天燈節獲Fodor's列為全球14大「此生必遊」經典節慶，與巴西嘉年華、德國慕尼黑啤酒節齊名。今天是元宵節，春耕季節在這一天展開，在天燈寫上祝福、願望，向上天祈求一年平安，成為每年台灣元宵盛事。

平溪天燈節分成平溪場和十分場，平溪場上周末在平溪國中舉行，十分場今晚在十分廣場登場。許多報名的親子團，白天在平溪、十分及雙溪暢遊在地自然景色，製作天燈吊飾、礦車存錢筒及草編蚱蜢，或是走進老街巷弄探究在地人文風情，傍晚再參加放天燈活動。

謝政達說，今晚20呎大型主燈以插畫風格，繪製新北代表性的國際級觀光品牌，希望以平溪天燈節作為開端，帶領大家認識新北觀光品牌新美學。市府將以貢寮國際海洋音樂祭、新北歡樂耶誕城，還有青春山海線、微笑山線、淡蘭古道和萬金石馬拉松等活動和旅遊路線，打造專屬新北市的城市品牌，在國際上發光發熱。

新北市平溪元宵節「十分場」今晚登場，主燈是以插畫風格繪製的20呎「新北品牌主燈」。記者邱瑞杰／攝影
新北市平溪元宵節「十分場」今晚登場，主燈是以插畫風格繪製的20呎「新北品牌主燈」。記者邱瑞杰／攝影

平溪 天燈

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