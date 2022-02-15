天燈節慶元宵 十分廣場放天燈20呎插畫風格主燈亮相

新北市平溪元宵節「十分場」今晚登場，不少遊客先到十分瀑布遊玩，傍晚時慢慢往十分廣場聚集，等待施放天燈。今晚主燈是以插畫風格繪製的20呎「新北品牌主燈」，安排新北副市長謝政達與來賓題字祈福，希望疫情早日退散，再創台灣觀光新巔峰。

新北市觀光旅遊局表示，平溪天燈節獲Fodor's列為全球14大「此生必遊」經典節慶，與巴西嘉年華、德國慕尼黑啤酒節齊名。今天是元宵節，春耕季節在這一天展開，在天燈寫上祝福、願望，向上天祈求一年平安，成為每年台灣元宵盛事。

平溪天燈節分成平溪場和十分場，平溪場上周末在平溪國中舉行，十分場今晚在十分廣場登場。許多報名的親子團，白天在平溪、十分及雙溪暢遊在地自然景色，製作天燈吊飾、礦車存錢筒及草編蚱蜢，或是走進老街巷弄探究在地人文風情，傍晚再參加放天燈活動。