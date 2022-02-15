駕駛注意！北市自強、辛亥隧道區間測速 2月21日重新上路

台北市自強隧道與辛亥隧道原設置區間測速照相系統，不過在2020年4月暫停使用，近日通過法定通過法定度量衡檢定及資安檢測，將於2月21日恢復執法。北市警局提醒，駕駛行經區間測速路段，應遵守速限行駛，減少事故傷亡風險，維護道路交通安全。

北市警局交通大隊表示，自強隧道過往曾發生超速致人死傷之重大交通事故，且考量自強及辛亥隧道離峰或深夜時段常見超速案件，因此運用速度管理防制交通事故發生。

北市交大說，自強及辛亥隧道區間測速設備於2020年4月因標準檢定全面暫停使用，交通部2021年底公布區間設備資安檢測要求，只要確認通過法定度量衡檢定及資安檢測後即可自行公告恢復執法。

交通大隊指出，目前已全面檢視自強及辛亥隧道區間測速設備雙向路段，均已通過經濟部標準檢驗局法定度量衡檢定，且委由交通部指定第三方實驗室檢測資訊安全合格，符合交通部資安規範。

北市交大也提到，目前有討論到未來可能會在北市的其他路段安裝區間測速，包括陽明山的仰德大道，過去因為有發生重大死傷事故，因此下坡路段是考慮安裝的地點，以及內湖區的還東大道，其中一段彎道有視覺死角，也曾發生死亡事故，都是因為車速過快。