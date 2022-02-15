李戡開砲綠參選人新黨背景說不清 黃琳：已入民進黨7年

民進黨新北議員提名因「婦女保障提名」引發爭議，大新店選區目前唯一女性參選人黃琳可能免初選，並遭起底曾為新黨黨工。作家李敖之子李戡表示，轉變立場不希奇，重點是理由是否說的通，他認為黃琳「覺醒太慢」，且解釋有違政治常識；黃琳回應，自己已經加入民進黨7年，不是政治投機份子。

李戡臉書發文表示「政治人物轉變立場不稀奇，問題在於轉變的理由說不說的通」，黃琳雖然比起其他由反共變成統派的政治人物更有勇氣，但她解釋的不夠清楚。他舉三點說明，第一，黃琳在2014年本土意識高漲時，為何還繼續留在新黨議員陳彥伯辦公室？第二，陳彥伯2014成當選尾，為何還非要挑一位統派政黨的黨工來擔任辦公室主任，並經營深藍選區？第三，黃琳在2016年加入民進黨，2018年才離開陳彥伯辦公室。

李戡認為，2016至2018年的時間，黃琳在這樣雙重特殊身分情況下，應該如何服務選民？若是用新黨立場附和「算不算對不起民進黨」？若是用民進黨黨員身分幫黨辯護，那不就對老闆不負責？他批評，黃琳不是不能「覺醒」，但當她「覺醒」的速度，實在慢了其他人太多，且她對自己「覺醒」的解釋，更是有違台灣政治常識。

李戡還說，自己的朋友、該選區參選人張銘祐現正面臨「被搓掉」的命運，民進黨新北市黨部決定的初選辦法應該再謹慎一點，否則若連黃琳這樣的情況都能獲黨肯定，對比立場始終如一的張銘祐，卻得不到一場公平的初選，豈不諷刺？

黃琳回應，她不解自己的政治信仰與工作會有怎樣的衝突，且她已經加入民進黨7年的時間，自己總不可能7年前就預見自己要選議員，她絕不是政治投機份子。