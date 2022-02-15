快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李戡開砲綠參選人新黨背景說不清 黃琳：已入民進黨7年

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
作家李敖之子李戡。圖／取自李敖臉書
作家李敖之子李戡。圖／取自李敖臉書

民進黨新北議員提名因「婦女保障提名」引發爭議，大新店選區目前唯一女性參選人黃琳可能免初選，並遭起底曾為新黨黨工。作家李敖之子李戡表示，轉變立場不希奇，重點是理由是否說的通，他認為黃琳「覺醒太慢」，且解釋有違政治常識；黃琳回應，自己已經加入民進黨7年，不是政治投機份子。

李戡臉書發文表示「政治人物轉變立場不稀奇，問題在於轉變的理由說不說的通」，黃琳雖然比起其他由反共變成統派的政治人物更有勇氣，但她解釋的不夠清楚。他舉三點說明，第一，黃琳在2014年本土意識高漲時，為何還繼續留在新黨議員陳彥伯辦公室？第二，陳彥伯2014成當選尾，為何還非要挑一位統派政黨的黨工來擔任辦公室主任，並經營深藍選區？第三，黃琳在2016年加入民進黨，2018年才離開陳彥伯辦公室。

李戡認為，2016至2018年的時間，黃琳在這樣雙重特殊身分情況下，應該如何服務選民？若是用新黨立場附和「算不算對不起民進黨」？若是用民進黨黨員身分幫黨辯護，那不就對老闆不負責？他批評，黃琳不是不能「覺醒」，但當她「覺醒」的速度，實在慢了其他人太多，且她對自己「覺醒」的解釋，更是有違台灣政治常識。

李戡還說，自己的朋友、該選區參選人張銘祐現正面臨「被搓掉」的命運，民進黨新北市黨部決定的初選辦法應該再謹慎一點，否則若連黃琳這樣的情況都能獲黨肯定，對比立場始終如一的張銘祐，卻得不到一場公平的初選，豈不諷刺？

黃琳回應，她不解自己的政治信仰與工作會有怎樣的衝突，且她已經加入民進黨7年的時間，自己總不可能7年前就預見自己要選議員，她絕不是政治投機份子。

黃琳重申，民進黨的提名機制遭有心人士模糊焦點，明明規定只要選區有四席以上議員，就會有婦女保障提名，這是新北的通則，也非大新店區特例，再說現在初選都還沒開始，也不知道到時候是否有其他女性會參選。

民進黨新北初選為了「婦保」吵翻天，立委羅致政前特助黃琳可望免初選直接獲得提名，隨後遭起底曾為新黨黨工。圖／黃琳提供
民進黨新北初選為了「婦保」吵翻天，立委羅致政前特助黃琳可望免初選直接獲得提名，隨後遭起底曾為新黨黨工。圖／黃琳提供
作家李敖之子李戡臉書發文，質疑民進黨大新店區參選人黃琳政治立場說不清楚。圖／取自李敖臉書
作家李敖之子李戡臉書發文，質疑民進黨大新店區參選人黃琳政治立場說不清楚。圖／取自李敖臉書

民進黨 新黨

延伸閱讀

三立「海董」林崑海今辭世 湧言會成員相繼悼念

美印太戰略挺台自衛 國台辦嗆：民進黨反華遏華必失敗

影／黃珊珊民調後來居上？王世堅：泛藍恐會棄蔣保黃

新黨也挺高金選高雄 邱于軒：剛柔大女人對上小英男孩

相關新聞

天燈節慶元宵 十分廣場放天燈20呎插畫風格主燈亮相

新北市平溪元宵節「十分場」今晚登場，不少遊客先到十分瀑布遊玩，傍晚時慢慢往十分廣場聚集，等待施放天燈。今晚主燈是以插畫風...

駕駛注意！北市自強、辛亥隧道區間測速 2月21日重新上路

台北市自強隧道與辛亥隧道原設置區間測速照相系統，不過在2020年4月暫停使用，近日通過法定通過法定度量衡檢定及資安檢測，...

板橋三民路水管設備更換工程 將停水7小時影響1600戶

新北板橋區三民路自來水管開關老舊，台灣自來水公司第十二區管理處表示，預計2月16日0點到7點停水7個小時，進行維修工作，...

李戡開砲綠參選人新黨背景說不清 黃琳：已入民進黨7年

民進黨新北議員提名因「婦女保障提名」引發爭議，大新店選區目前唯一女性參選人黃琳可能免初選，並遭起底曾為新黨黨工。作家李敖...

民眾黨推台南侯漢廷？本尊回：啥？盜版侯漢廷較符

民眾黨今天舉行慶元宵各國大不同記者會，不過昨天採訪通知發出時，將出席的台南市議員參選人江品璁標註為「台南侯漢廷」，引發熱...

新北消保官查核12家婚紗攝影業者 僅1家不合格已改善

新北市經發局從2月11日起，在新莊宏匯廣場舉辦為期5天的「2022新北愛幸福市集」。爲維護準新人消費權益，新北市消保官在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。