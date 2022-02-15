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民眾黨推台南侯漢廷？本尊回：啥？盜版侯漢廷較符

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
本尊新黨台北市議員侯漢廷今天在臉書說，「民眾黨提台南侯漢廷？我第一反應，啥？」或者取名「盜版侯漢廷」比較符合實情。圖／引用自侯漢廷臉書
本尊新黨台北市議員侯漢廷今天在臉書說，「民眾黨提台南侯漢廷？我第一反應，啥？」或者取名「盜版侯漢廷」比較符合實情。圖／引用自侯漢廷臉書

民眾黨今天舉行慶元宵各國大不同記者會，不過昨天採訪通知發出時，將出席的台南市議員參選人江品璁標註為「台南侯漢廷」，引發熱議。本尊新黨台北市議員侯漢廷今天也在臉書回應了，「民眾黨提台南侯漢廷？我第一反應，啥？」侯漢廷說，他認為他與江品璁差異極大，請不要再用他的名字了，或者取名「盜版侯漢廷」，比較符合實情。

侯漢廷今天在臉書表示，昨天記者朋友告知，有個民眾黨候選人的綽號是台南侯漢廷。「感謝民眾黨對我的肯定，認為提名侯漢廷是正面形象，也希望士林北投大家繼續票投真正侯漢廷」。「有人來蹭，是好事，謝謝民眾黨」。

侯漢廷也提到，對於江品璁說自己毫不知情，未免蹭太大，採訪通知早發出，難道民眾黨如此不尊重候選人意見？從政者首要誠實，而不是為蹭而不擇手段。

對於江也提到，「兩岸沒有在民主平等互相承認的架構下，沒有對談的空間。」此話不僅打臉民眾黨主席柯文哲的雙城論壇，也對過去小三通、大三通、兩岸既有23項協議由來全然無知。

侯漢廷說，要在台南選，採取盲目反中路線，他可以理解，但也太小看台南鄉親的智慧。因此從外表、智商、情商看來，不是戴眼鏡戴口罩就叫像侯漢廷，他認為他與江品璁雙方差異極大，請不要再用他的名字了，或者取名叫「盜版侯漢廷」，比較符合實情。

侯說，「新人需要炒新聞、拉知名度，鑒於我和民眾黨少數朋友交情，我也回應此文，提高他的曝光度，祝福『盜版侯漢廷』江品璁年底選舉高票當選！」

侯漢廷 民眾黨 台南

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