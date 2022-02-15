元宵節應景 新北攜手防疫旅館送湯圓關懷居檢者

配合中央防疫政策，返台旅客須入住防疫旅館。新北市觀旅局表示，為讓民眾也感受到過節氛圍，新北市24家防疫旅館今天送上熱呼呼的湯圓還有燈謎題目，希望讓在防疫旅館的住客也能夠感受到年節的氣氛。

觀旅局表示，元宵節亦稱小年，在元宵節這天吃湯圓象徵「團圓、圓滿」之意，目前防疫旅館使用1491房，入住率約5成，無法回家與家人團聚，今天送上熱呼呼的湯圓，盼讓民眾感受在家的溫馨感。

觀旅局表示，新北市防疫旅館在去年的端午節、中秋節、冬至等特殊節日，也主動貼心送上應景食品或禮品，今年春節也跟防疫旅館攜手送上新春關懷禮包，和返台的旅客分享新春的喜悅，除了新春喜慶外，更是市府與防疫旅館對旅客滿滿的祝福，盼減輕民眾在檢疫期間的不安跟無助感。