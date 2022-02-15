新北消保官查核12家婚紗攝影業者 僅1家不合格已改善

新北市經發局從2月11日起，在新莊宏匯廣場舉辦為期5天的「2022新北愛幸福市集」。爲維護準新人消費權益，新北市消保官在活動開始前，查核12家參展業者定型化契約，其中有1家不符規定，已令業者改善。

消保官表示，「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」從2020年1月1日生效，為具有強制性規定，包括：契約審閱期至少3日、定金不得逾契約總金額20%、照片製作瑕疵修補義務、選定樣片及照片著作權歸屬、指定攝影師或造型師變更，以及消費者終止契約時的退費規定等。

消保官指出，以往婚紗攝影服務業者多半使用規定極為簡略的訂單，且鼓勵新人於婚紗展一次給付全額費用，但如果消費者事後因故請求終止契約，業者動輒沒收契約總金額2成以上費用，這也是最常見的婚紗攝影服務消費爭議類型。

所幸「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」已於新冠肺炎疫情來襲前生效，其後因疫情而終止婚紗攝影服務契約的案例，因絕大多數業者都已使用合乎規定的定型化契約，使消費者都能得到合理的退費，相關消費申訴案件並未明顯增加。

消保官表示，在「2022新北愛幸福市集」期間，市府有派員駐點服務，並與消保官保持連繫，以確保活動順利進行並保障消費者權益。