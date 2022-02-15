快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北消保官查核12家婚紗攝影業者 僅1家不合格已改善

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市消保官在活動開始前，查核12家參展業者定型化契約。圖／新北法制局提供
新北市消保官在活動開始前，查核12家參展業者定型化契約。圖／新北法制局提供

新北市經發局從2月11日起，在新莊宏匯廣場舉辦為期5天的「2022新北愛幸福市集」。爲維護準新人消費權益，新北市消保官在活動開始前，查核12家參展業者定型化契約，其中有1家不符規定，已令業者改善。

消保官表示，「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」從2020年1月1日生效，為具有強制性規定，包括：契約審閱期至少3日、定金不得逾契約總金額20%、照片製作瑕疵修補義務、選定樣片及照片著作權歸屬、指定攝影師或造型師變更，以及消費者終止契約時的退費規定等。

消保官指出，以往婚紗攝影服務業者多半使用規定極為簡略的訂單，且鼓勵新人於婚紗展一次給付全額費用，但如果消費者事後因故請求終止契約，業者動輒沒收契約總金額2成以上費用，這也是最常見的婚紗攝影服務消費爭議類型。

所幸「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」已於新冠肺炎疫情來襲前生效，其後因疫情而終止婚紗攝影服務契約的案例，因絕大多數業者都已使用合乎規定的定型化契約，使消費者都能得到合理的退費，相關消費申訴案件並未明顯增加。

消保官表示，在「2022新北愛幸福市集」期間，市府有派員駐點服務，並與消保官保持連繫，以確保活動順利進行並保障消費者權益。

婚紗 新北 消保官

延伸閱讀

新北熱門櫻花道體驗異國風 陽光運動公園河津櫻已開6成

新北勞工局推一對一法令輔導 避免勞資爭議

北市東湖某健身房停運未退款 法務局收62件申訴案

160元泡湯不限時！新北金山溫泉山莊「冷天激省玩法」假日不加價一票玩到飽

相關新聞

天燈節慶元宵 十分廣場放天燈20呎插畫風格主燈亮相

新北市平溪元宵節「十分場」今晚登場，不少遊客先到十分瀑布遊玩，傍晚時慢慢往十分廣場聚集，等待施放天燈。今晚主燈是以插畫風...

駕駛注意！北市自強、辛亥隧道區間測速 2月21日重新上路

台北市自強隧道與辛亥隧道原設置區間測速照相系統，不過在2020年4月暫停使用，近日通過法定通過法定度量衡檢定及資安檢測，...

李戡開砲綠參選人新黨背景說不清 黃琳：已入民進黨7年

民進黨新北議員提名因「婦女保障提名」引發爭議，大新店選區目前唯一女性參選人黃琳可能免初選，並遭起底曾為新黨黨工。作家李敖...

民眾黨推台南侯漢廷？本尊回：啥？盜版侯漢廷較符

民眾黨今天舉行慶元宵各國大不同記者會，不過昨天採訪通知發出時，將出席的台南市議員參選人江品璁標註為「台南侯漢廷」，引發熱...

新北消保官查核12家婚紗攝影業者 僅1家不合格已改善

新北市經發局從2月11日起，在新莊宏匯廣場舉辦為期5天的「2022新北愛幸福市集」。爲維護準新人消費權益，新北市消保官在...

北市好停車App出包？滿位卻指有車位民怨被騙

台北燈節盛大展出，士林商圈迎來難得的人潮，周遭停車需求大幅上升，北市府開發的「北市好停車App」卻在燈會期間出包。民眾抱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。